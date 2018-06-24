Салах полностью оправился после травмы плеча. Футбол

Сборная Египта потеряла шансы на выход в следующий раунд чемпионата мира по футболу, но у болельщиков этой команды появится шанс увидеть лидера команды Мохаммеда Салаха в его лучших игровых кондициях, прежде, чем африканцы покинут турнир.

Как сообщает английская пресса, Салах почти оправился от травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов, и может в полную силу сыграть в третьем матче группового турнира Мундиаля против Саудовской Аравии. Этот поединок состоится в понедельник.

Сообщается, что это повреждение мешало игроку полностью раскрыть свои возможности в предыдущем матче, что, отчасти, повлияло на выступление всей команды.

Как известно, Салах был вынужден пропустить первый матч Египта на Кубке мира, в котором его команда уступила РоSSии 1:3.