Сборная Украины по пляжному футболу победила в отборочной группе Евролиги-2018
В заключительном поединке первого отборочного этапа Евролиги-2018 в Баку сборная Украины по пляжному футболу победила команду Германии.
Евролига-2018. Дивизион А. 1 этап. группа 2
Украина - Германия - 4:3 Голы: Пачев (2), Щерица, Корнийчук - Вейрау, Бирман (2).
Украина: Сидоренко, Гладченко, Войток, Макеев, Борсук, Пачев, Медведь, Корнийчук, Глуцкий, Щерица.
После двух побед на отборочном этапе Евролиги в Азербайджане над командами Швейцарии и Италии, в последнем матче в Баку сборная Украины по пляжному футболу встречалась с аутсайдером группы 2 - Германией.
Независимо от результата последнего поединка в нашей группе, сборная Украины ее выиграла и сделала весомую заявку на выход в Суперфинал Евролиги-2018.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
24.06.2018 15:20
24.06.2018 15:21