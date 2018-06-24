Сборная Украины по пляжному футболу победила в отборочной группе Евролиги-2018

В заключительном поединке первого отборочного этапа Евролиги-2018 в Баку сборная Украины по пляжному футболу победила команду Германии.

Евролига-2018. Дивизион А. 1 этап. группа 2

Украина - Германия - 4:3 Голы: Пачев (2), Щерица, Корнийчук - Вейрау, Бирман (2).

Украина: Сидоренко, Гладченко, Войток, Макеев, Борсук, Пачев, Медведь, Корнийчук, Глуцкий, Щерица.

После двух побед на отборочном этапе Евролиги в Азербайджане над командами Швейцарии и Италии, в последнем матче в Баку сборная Украины по пляжному футболу встречалась с аутсайдером группы 2 - Германией.

Независимо от результата последнего поединка в нашей группе, сборная Украины ее выиграла и сделала весомую заявку на выход в Суперфинал Евролиги-2018.