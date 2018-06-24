Англия выходит в плей-офф ЧМ по футболу 2018
Очередной командой, завоевавшей право сыграть в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018, стала сборная Англии. В матче второго тура группы G британцы очень легко расправились с панамцами - 6:1.
Все вопросы относительно победителя этого противостояния были решены еще до перерыва. Два пенальти, реализованных Кейном, прекрасные розыгрыши стандартов, на острие которых дважды оказывался Стоунз, а также фантастический гол Лингарда позволили сборной Англии превратить второй тайм в формальность.
Впрочем, нельзя не отметить, что после перерыва Кейн невольно стал автором хет-трика - первого для английских футболистов на чемпионатах мира, начиная с 1986 года. А кроме того, сборная Панамы, которая дебютировала на Мундиалях, забила свой первый исторический мяч. Его автором стал вышедший на замену Балой.
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Спорт
24.06.2018 15:20