Сондей: Создавали моменты, но забить так и не смогли. Футбол

Полузащитник "Олимпика" Иван Сондей прокомментировал поражение команды в стартовом контрольном матче во время предсезонной подготовки-2018 от столичного «Оболонь-Бровар» (0:1). Напомним, единственный мяч в этой встрече «пивовары» забили с пенальти.

"Самочувствие нормальное, есть небольшая крепатура после нагрузок, но это пройдет. Сегодня у нас в первом тайме играло много новых ребят, которые пребывают у нас на просмотре, не хватало нам сыгранности. Во второй половине выглядели намного лучше, потому что на поле вышли те футболисты, которые играют вместе уже долгий период. Создавали моменты, но забить так и не смогли. Жаль проигрывать даже в товарищеских матчах. Хотя гол мы пропустили с сомнительного пенальти. Я считаю, там не было нарушения.

Мог забивать сегодня, но вратарь мой удар головой вытянул. В этот момент я смотрел на защитника, не видел вратаря. Думал, он вышел из ворот и хотел перебросить его. Ничего, будем работать и через игры готовиться к сезону".