Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ

Сборная Англии побила свой исторический рекорд результативности в матчах финального турнира чемпионата мира. В воскресной встрече против сборной Панамы англичане одержали победу - 6:1. Это первый случай, когда англичанам удалось забить на Мундиале больше четырех мячей.

Два предыдущих случая были зафиксированы более полувека назад. В 1954-м году матч сборных Англии и Бельгии завершился вничью - 4:4, а в финале Мундиаля-1966 англичане обыграли сборную Германии - 4:2.