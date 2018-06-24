Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ

Сборная Англии побила свой исторический рекорд результативности в матчах финального турнира чемпионата мира. В воскресной встрече против сборной Панамы англичане одержали победу - 6:1. Это первый случай, когда англичанам удалось забить на Мундиале больше четырех мячей.

Два предыдущих случая были зафиксированы более полувека назад. В 1954-м году матч сборных Англии и Бельгии завершился вничью - 4:4, а в финале Мундиаля-1966 англичане обыграли сборную Германии - 4:2.

Кроме того, Гарри Кейн стал первым англичанином с 1986 года, которому удалось записать на свой счет хет-трик. В последний раз такой скорострельностью отличился Гари Линекер - в матче финального турнира ЧМ 1986 против Польши (3:0).




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