Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
Сборная Англии побила свой исторический рекорд результативности в матчах финального турнира чемпионата мира. В воскресной встрече против сборной Панамы англичане одержали победу - 6:1. Это первый случай, когда англичанам удалось забить на Мундиале больше четырех мячей.
Два предыдущих случая были зафиксированы более полувека назад. В 1954-м году матч сборных Англии и Бельгии завершился вничью - 4:4, а в финале Мундиаля-1966 англичане обыграли сборную Германии - 4:2.
Кроме того, Гарри Кейн стал первым англичанином с 1986 года, которому удалось записать на свой счет хет-трик. В последний раз такой скорострельностью отличился Гари Линекер - в матче финального турнира ЧМ 1986 против Польши (3:0).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
24.06.2018 12:56
24.06.2018 15:20