НХЛ: Хэмилтон и Ферланд обменяны в Каролину

Дуги Хэмилтон, Майкл Ферланд и Адам Фокс были обменяны в "Калгари Флэймз" из "Каролины Харрикейнз" на Ноа Ханифина и Элиаша Линдхольма, сообщает официальный сайт НХЛ .

Хэмилтон - 25-летний защитник, который в 82 матчах минувшего сезона за "Калгари" набрал 44 (17+27) очка. В 423 матчах НХЛ в составе "Флэймз" и "Бостон Брюинз" на его счету 220 (64+156) очков. Он был выбран "Брюинз" под девятым номером драфта-2011.

Ханифин - 21-летний защитник, который в 79 матчах минувшего сезона за "Харрикейнз" установил личные рекорды по голам (10) и очкам (32). Также он впервые в карьере принял участие в "Матче звезд".

"Каролина" выбрала Ханифина, который 1 июля станет ограниченно свободным агентом, под пятым номером драфта-2015. В 239 играх НХЛ на его счету 83 (18+65) очка.

Линдхольм - 23-летний нападающий, который также 1 июля станет ограниченно свободным агентом. В 81 игре минувшего сезона в составе "Каролины" он набрал 44 (16+28) очка. "Харрикейнз" выбрали его под пятым номером драфта-2013. В 374 встречах в НХЛ Линдхольм набрал 188 (64+124) очков.

Ханифин и Линдхольм играли в "Каролине" при тренере Билле Питерсе, который 23 апреля возглавил "Флэймз".

Ферланд - 26-летний нападающий, в 77 матчах за "Калгари" в минувшем чемпионате набравший 41 (21+20) очко. Он был выбран в пятом раунде (под общим 133-м номером) драфта-2010. В 250 матчах в НХЛ на его счету 89 (42+47) очков.

Фокс - 20-летний защитник, который в 29 матчах последнего сезона за Университет Гарварда набрал 28 (6+22) очков. Он был выбран "Калгари" в третьем раунде (под общим 66-м номером) драфта-2016.

"Флэймз" второй год подряд провели крупный обмен во второй день драфта. 24 июня 2017 года они отправили выбор в первом раунде драфта-2018 в "Нью-Йорк Айлендерс" за защитника Трэвиса Хэмоника. В пятницу "Айлендерс" использовали этот выбор (№12), чтобы назвать имя защитника Ноа Добсона.