Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
В течение дня в городе зафиксировали 15 убийств.
Шестеро человек были убиты в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время просмотра матча национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает El Universal.
Как сообщает издание, семеро местных жителей собрались для просмотра матча в гараже частного дома, куда для этой цели принесли столы, стулья и телевизор. После того, как они начали просмотр, в помещение ворвалась группа вооруженных людей и открыла огонь. Шестеро болельщиков погибли на месте, еще один получил ранение.
Позже в тот же день в городской парикмахерской были застрелены еще 5 человек. В течение дня в городе зафиксировали 15 убийств.
Город Сьюдад-Хуарес является одним из самых опасных в Мексике. В мае там зарегистрировали 124 преднамеренных убийства, в июне — 116.
Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1.
Напомним, ранее в квартире в Харькове застрелили супругов и ранили их 13-летнюю дочь.
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