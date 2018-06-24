Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол

В течение дня в городе зафиксировали 15 убийств.

?Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018
Фото: Depositphotos/Elnur

Шестеро человек были убиты в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время просмотра матча национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает El Universal.

Как сообщает издание, семеро местных жителей собрались для просмотра матча в гараже частного дома, куда для этой цели принесли столы, стулья и телевизор. После того, как они начали просмотр, в помещение ворвалась группа вооруженных людей и открыла огонь. Шестеро болельщиков погибли на месте, еще один получил ранение.

Позже в тот же день в городской парикмахерской были застрелены еще 5 человек. В течение дня в городе зафиксировали 15 убийств.

Город Сьюдад-Хуарес является одним из самых опасных в Мексике. В мае там зарегистрировали 124 преднамеренных убийства, в июне — 116.

Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1.

Напомним, ранее в квартире в Харькове застрелили супругов и ранили их 13-летнюю дочь.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рафаэль Маркес - 3-й игрок в истории футбола, сыгравший на пяти ЧМРафаэль Маркес - 3-й игрок в истории футбола, сыгравший на пяти ЧМ
Алейников: Советую Головину быстрее выучить итальянский. ФутболАлейников: Советую Головину быстрее выучить итальянский. Футбол
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Усик и Гассиев будут драться в Москве, - СМИУсик и Гассиев будут драться в Москве, - СМИ
Федорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. ФутболФедорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Салах полностью оправился после травмы плеча. ФутболСалах полностью оправился после травмы плеча. Футбол
Сборная Украины по пляжному футболу победила в отборочной группе Евролиги-2018Сборная Украины по пляжному футболу победила в отборочной группе Евролиги-2018
Англия выходит в плей-офф ЧМ по футболу 2018Англия выходит в плей-офф ЧМ по футболу 2018
Сондей: Создавали моменты, но забить так и не смогли. ФутболСондей: Создавали моменты, но забить так и не смогли. Футбол
Манчестер Сити готов готов побороться за защитника Баварии. ФутболМанчестер Сити готов готов побороться за защитника Баварии. Футбол
Погба: Мбаппе заставил критиков замолчать. ФутболПогба: Мбаппе заставил критиков замолчать. Футбол
Марадона выступил в защиту Месси: Ему сложно решать проблемы своих партнеров. ФутболМарадона выступил в защиту Месси: Ему сложно решать проблемы своих партнеров. Футбол
ЧМ 2018: Азар и Лукаку громят Тунис. ФутболЧМ 2018: Азар и Лукаку громят Тунис. Футбол
Де Лаурентис: Сегодня это 35 миллионов, а в понедельник будет 40. ФутболДе Лаурентис: Сегодня это 35 миллионов, а в понедельник будет 40. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости