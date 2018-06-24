Ferrari обвинили в нарушении комендантского часа, но потом простили

Команда Формулы-1 Ferrari избежала наказания за нарушение так называемого "комендантского часа" - запрета находиться на территории парка автодрома "Поль Рикар" в определенные часы.

Ferrari не стала отрицать самого факта присутствия своего сотрудника на территории парка в неположенное время. Позиция команды сводилась к доказательству того, что этот человек не работал в это время с гоночными болидами и никак не мог повлиять на ход соревнований. Команда была выслушана, и ее аргументы признаны убедительными. Рассмотрев все обстоятельства дела, стюарды Гран-при Франции сняли с Ferrari обвинения.

Гонка на автодроме "Поль Рикар" начнется сегодня в 17.10 по киевскому времени. Ferrari стартуют в ней в соответствии с местами, занятыми в квалификации - 3-м и 6-м.