Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Украинец одержал девятую победу на профессиональном ринге.
30-летний украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО), обладатель пояса титула WBO Oriental в легком весе, вечером 23 июня одержал победу в шестом раунде над 33-летним колумбийцем Хосе Луисом Прието (26-5, 17 КО).
Поединок состоялся в рамках вечера бокса в киевском "Дворце спорта", организованном промоутерскими компаниями Sparta Boxing Promotion и K2 Promotions Ukraine.
Это девятая победа серебряного призера Олимпийских игр 2012 года на профессиональном ринге, украинец остается непобежденным.
Беринчик выехал в зал на коне, в красных шароварах, завернувшись в украинский национальный флаг, и под козацкий марш.
В этот же вечер обладатель титула чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе 30-летний Олег Малиновский (23-0, 7 KO) одержал победу нал 32-летним колумбийцем Уоллингтоном Оробио (19-4, 16 KO).
34-летний Виктор Постол (29-2, 12 KO), который дрался не в Киеве, а в шотландском Глазго, потерпел поражение в бою против 27-летнего британца Джоша Тейлора (13-0, 11 KO). Победитель получил статус обязательного претендента для поединка против чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.
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Спорт
23.06.2018 16:56