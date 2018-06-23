НХЛ: Контракт Панарина - приоритет Коламбуса

Артемий Панарин дал понять, что не хочет подписывать долгосрочный контракт с "Коламбус Блю Джекетс", но клуб по-прежнему намерен заключить с 26-летним нападающим соглашение на максимально возможный срок - восемь лет, сообщает официальный сайт НХЛ .

"Его контракт является для нас приоритетной задачей, и мы делаем все возможное, чтобы оставить его в команде, - заявил генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен. - Это отличный хоккеист, он нам нравится как игрок и как партнер. Я могу сказать о нем только хорошее".

Панарин может стать неограниченно свободным агентом летом следующего года, а значит получит право продлить контракт с командой уже после 1 июля. Но он уведомил руководство, что пока не готов договариваться. Такая позиция игрока привела к тому, что во время драфта 2018 года целый ряд клубов захотели узнать у "Блю Джекетс", возможен ли обмен Панарина.

"Я ничего не исключаю, - продолжил Кекалайнен. - Даже Гретцки обменяли. Я понимаю, что так говорят все, но если кто-то сделает нам предложение, в результате которого наша команда станет сильнее, мы обязаны его выслушать и рассмотреть".

"Блю Джекетс" приобрели Панарина, а также центрфорварда Тайлера Мотти и право выбора в шестом раунде драфта 2017 года у "Чикаго Блэкхокс" 23 июня 2017 года, отдав за него нападающего Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и право выбора в пятом раунде драфта 2018 года.