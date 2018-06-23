НХЛ: Контракт Панарина - приоритет Коламбуса

Артемий Панарин дал понять, что не хочет подписывать долгосрочный контракт с "Коламбус Блю Джекетс", но клуб по-прежнему намерен заключить с 26-летним нападающим соглашение на максимально возможный срок - восемь лет, сообщает официальный сайт НХЛ.

"Его контракт является для нас приоритетной задачей, и мы делаем все возможное, чтобы оставить его в команде, - заявил генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен. - Это отличный хоккеист, он нам нравится как игрок и как партнер. Я могу сказать о нем только хорошее".

Панарин может стать неограниченно свободным агентом летом следующего года, а значит получит право продлить контракт с командой уже после 1 июля. Но он уведомил руководство, что пока не готов договариваться. Такая позиция игрока привела к тому, что во время драфта 2018 года целый ряд клубов захотели узнать у "Блю Джекетс", возможен ли обмен Панарина.

"Я ничего не исключаю, - продолжил Кекалайнен. - Даже Гретцки обменяли. Я понимаю, что так говорят все, но если кто-то сделает нам предложение, в результате которого наша команда станет сильнее, мы обязаны его выслушать и рассмотреть".

"Блю Джекетс" приобрели Панарина, а также центрфорварда Тайлера Мотти и право выбора в шестом раунде драфта 2017 года у "Чикаго Блэкхокс" 23 июня 2017 года, отдав за него нападающего Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и право выбора в пятом раунде драфта 2018 года.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государствВ Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств
Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. ФутболИз-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол
Уткин: Исландия приехала всем мешать играть в футболУткин: Исландия приехала всем мешать играть в футбол
Фрозиноне побеждает и оставляет Палермо без Серии АФрозиноне побеждает и оставляет Палермо без Серии А
Рафаэль Маркес - 3-й игрок в истории футбола, сыгравший на пяти ЧМРафаэль Маркес - 3-й игрок в истории футбола, сыгравший на пяти ЧМ
Блок рекламы


Похожие новости
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Никита Каменюка продлил контракт с Зарей. ФутболНикита Каменюка продлил контракт с Зарей. Футбол
Челси выкупит контракт Сарри у Наполи за 5 млн евроЧелси выкупит контракт Сарри у Наполи за 5 млн евро
Наполи планирует улучшить контракт ЖелиньскиНаполи планирует улучшить контракт Желиньски
НХЛ: Карлсон хочет продлить контракт с КэпиталзНХЛ: Карлсон хочет продлить контракт с Кэпиталз
Дост разорвал контракт со Спортингом. ФутболДост разорвал контракт со Спортингом. Футбол
Тоттенхэм готов предложить Алли новый контракт. ФутболТоттенхэм готов предложить Алли новый контракт. Футбол
Бускетс близок к продлению контракта с Барселоной. ФутболБускетс близок к продлению контракта с Барселоной. Футбол
Уотфорд выкупит контракт ДеулофеуУотфорд выкупит контракт Деулофеу
Спортивный директор Интера рассказал о трансферных приоритетах клубаСпортивный директор Интера рассказал о трансферных приоритетах клуба
Последние новости
Подгружаем последние новости