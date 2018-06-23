ЧМ 2018: Мексика разобралась с Южной Кореей

Мексиканцы продолжили свою победную поступь - вслед за Германией обыграли и сборную Южной Кореи.

Первая половина игры прошла в высоком темпе и с обоюдными шансами. Подопечные Хуана Осорио сделали ставку на контроль мяча, когда их соперник пытался огрызаться за счёт контратак. Тяжело сказать, как бы развивались события в нашем матче, если бы в середине тайма Чан Хёнсу не привёз пенальти, возомнив себя себя гандболистом. Вела четко реализовал приговор.

После перерыва номинальные гости удвоили своё преимущество, воспользовавшись козырем соперника. Североамериканцы обокрали азиатов на свой половине поля, после чего убежали в стремительную контратаку. Лосано продрался через центр и отдал левее, на Эрнандеса. Чичарито сначала уложил на газон всё того же Чан Хёнсу, а затем и уверенно разобрался с голкипером.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Сон Хынмин взял инициативу на себя и закрутил мяч в дальнюю девятку. Времени оставалось слишком мало, отчего этот гол стал лишь сладкой пилюлей, а не шансом на спасение.

1:2 - мексиканцы одной ногой в плей-офф, а Южная Корея сохраняет сугубо теоретические шансы на выход из группы.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа F.

"сб. Юж. Кореи" - "сб. Мексики" 1:2 (0:1)

Голы: Вела, 26 (пенальти) (0:1); Эрнандес Х., 66 (0:2); Сон Хынмин, 90 (1:2)

"сб. Юж. Кореи": Чо Хёну; Ким Ёнгвон; Ким Мину (Хон Чхоль, 84); Ли Ён; Чан Хёнсу; Ки Сонъён; Ли Джэсон; Мун Сонмин (Чон Уён, 77); Чу Седжон (Ли Сыну, 64); Хван Хичхан; Сон Хынмин

"сб. Мексики": Очоа; Сальседо; Альварес; Морено Э.; Лайюн; Лосано (Корона Хесус, 71); Эррера Эк.; Гальярдо; Гуардадо (Маркес, 68); Вела (Дос Сантос Джв., 77); Эрнандес Х.

Предупреждения: Ким Ёнгвон, 58; Ли Ён, 63; Ли Сыну, 72; Чон Уён, 80




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