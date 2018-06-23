ЧМ 2018: Азар и Лукаку громят Тунис. Футбол

Сборная Бельгии практически сняла вопросы относительно выхода в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018. Вторая подряд победа с крупным счетом делает "красных дьяволов" одной из самых зрелищных команд Мундиаля.

У Туниса не было других вариантов, кроме как побеждать в субботнем матче. Однако и четверти часа хватило, чтобы понять - шансов на положительный исход этого противостояния у африканской команды не так много. Счет был открыт уже на шестой минуте, когда арбитр зафиксировал фол на Азаре и назначил пенальти. Сам пострадавший его и реализовал.

Прошло всего десять минут, и Лукаку удвоил преимущество бельгийцев в счете. Правда, сборная Туниса уже в следующей атаке тоже распечатала ворота Куртуа. Это Бронн здорово откликнулся на навес с левого фланга и головой переправил мяч в дальний угол.

Но все же класс бельгийцев, их умение контролировать игру, не позволяли усомниться в их преимуществе. К тому же перед самым перерывом Лукаку записал на свой счет дубль, перечеркнув надежду сборной Туниса удержать "скользкий" счет до начала второго тайма.

Окончательно все вопросы снял уже после перерыва Эден Азар, реализовавший выход один на один. Уже после этого тренерский штаб сборной Бельгии отправил отдыхать лидеров своей команды, а вышедший на замену Батшуайи упустил, по меньшей мере, три момента, прежде чем в пятый раз поразил ворота сборной Туниса.

Чемпионат Мира 2018. Группа G

Бельгия - Тунис - 5:2 (3:1)
Голы: Азар Э., 6 (пенальти) (1:0); Лукаку Р., 16 (2:0); Бронн, 18 (2:1); Лукаку Р., 45 (3:1); Азар Э., 51 (4:1); Батшуайи, 90 (5:1); Хазри, 92 (5:2)
Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд; Боята; Вертонген; Менье; Мертенс Д. (Тилеманс, 86); Витсель; де Брюйне; Феррейра-Карраско; Азар Э. (Батшуайи, 69); Лукаку Р. (Феллаини, 59)
Тунис: Бен-Мустафа; Маалул; Бен-Юссеф С. (Беналуань, 41); Бронн (Наггез, 24); Мерья; Скири; Хауи; Сасси (Слити, 59); Бен-Юссеф Ф.; Хазри; Бадри
Предупреждения: - Сасси, 14




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