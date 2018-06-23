ЧМ 2018: Азар и Лукаку громят Тунис. Футбол

Сборная Бельгии практически сняла вопросы относительно выхода в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018. Вторая подряд победа с крупным счетом делает "красных дьяволов" одной из самых зрелищных команд Мундиаля.

У Туниса не было других вариантов, кроме как побеждать в субботнем матче. Однако и четверти часа хватило, чтобы понять - шансов на положительный исход этого противостояния у африканской команды не так много. Счет был открыт уже на шестой минуте, когда арбитр зафиксировал фол на Азаре и назначил пенальти. Сам пострадавший его и реализовал.

Прошло всего десять минут, и Лукаку удвоил преимущество бельгийцев в счете. Правда, сборная Туниса уже в следующей атаке тоже распечатала ворота Куртуа. Это Бронн здорово откликнулся на навес с левого фланга и головой переправил мяч в дальний угол.

Но все же класс бельгийцев, их умение контролировать игру, не позволяли усомниться в их преимуществе. К тому же перед самым перерывом Лукаку записал на свой счет дубль, перечеркнув надежду сборной Туниса удержать "скользкий" счет до начала второго тайма.

Чемпионат Мира 2018. Группа G

Окончательно все вопросы снял уже после перерыва Эден Азар, реализовавший выход один на один. Уже после этого тренерский штаб сборной Бельгии отправил отдыхать лидеров своей команды, а вышедший на замену Батшуайи упустил, по меньшей мере, три момента, прежде чем в пятый раз поразил ворота сборной Туниса.

Бельгия - Тунис - 5:2 (3:1)

Голы: Азар Э., 6 (пенальти) (1:0); Лукаку Р., 16 (2:0); Бронн, 18 (2:1); Лукаку Р., 45 (3:1); Азар Э., 51 (4:1); Батшуайи, 90 (5:1); Хазри, 92 (5:2)

Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд; Боята; Вертонген; Менье; Мертенс Д. (Тилеманс, 86); Витсель; де Брюйне; Феррейра-Карраско; Азар Э. (Батшуайи, 69); Лукаку Р. (Феллаини, 59)

Тунис: Бен-Мустафа; Маалул; Бен-Юссеф С. (Беналуань, 41); Бронн (Наггез, 24); Мерья; Скири; Хауи; Сасси (Слити, 59); Бен-Юссеф Ф.; Хазри; Бадри

Предупреждения: - Сасси, 14