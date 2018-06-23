Де Лаурентис: Сегодня это 35 миллионов, а в понедельник будет 40. Футбол

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис объявил через представителей СМИ китайским клубам, претендующим на полузащитника Марека Гамшика, о своей цене на игрока.

Как известно, у Гамшика есть предложения с Дальнего Востока, а сам футболист не против перебраться в Суперлигу.

"Я хочу получить за Гамшика 35 миллионов евро, - сказал Де Лаурентис журналистам. - Сначала мы вели речь о 30-ти миллионах, но они предложили мне 15.

Любому игроку, который поиграл в Китае, сложно потом вернуться в Италию или Европу. Если китайцы не заплатят мне 30 миллионов евро к понедельнику, дальше цена будет составлять 40 миллионов евро".