Агент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо

Агент, представляющий интересы полузащитника "Наполи" Жоржиньо, рассказал о ходе трансферных переговоров с "Манчестер Сити".

Жоао Сантос заверил представителей СМИ, что его клиент может подписать контракт с чемпионами Премьер-лиги в эти выходные.

"У нас есть соглашение с "Манчестер Сити", я несколько раз говорил с представителями клуба, - цитирует Жоао Сантоса TIMGate. - Сейчас они составляют контракт для игрока.

В то же время "горожане" ведут переговоры с "Наполи". Они обсуждают плату за трансфер. Сейчас речь идет о бонусах. Думаю, в конце концов все будет в полном порядке.

Это большая возможность для Жоржиньо. Мы счастливы, и теперь мы просто ждем, чтобы поставить подпись под контрактом".


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