Крстаич: Бразилия является фаворитом ЧМ, но мы постараемся найти их слабости

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич разочарован результатом встречи со Швейцарией (1:2). После вчерашнего поражения балканцам остаётся лишь надеяться на победу в матче против "селесао".

- Мы можем быть удовлетворены первым таймом, мы заслуженно забили гол. После ответного мяча мы играли на равных, выпустили атакующего полузащитника вместо оборонительного, но, к сожалению, пропустили на 90-й минуте.