Крстаич: Бразилия является фаворитом ЧМ, но мы постараемся найти их слабости

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич разочарован результатом встречи со Швейцарией (1:2). После вчерашнего поражения балканцам остаётся лишь надеяться на победу в матче против "селесао".

- Мы можем быть удовлетворены первым таймом, мы заслуженно забили гол. После ответного мяча мы играли на равных, выпустили атакующего полузащитника вместо оборонительного, но, к сожалению, пропустили на 90-й минуте.

С первого дня мы понимали, что Бразилия - фаворит нашей группы и всего турнира. Теперь нам нужно обыгрывать эту команду: мы сделаем все, что в наших силах. Ничего невозможного нет. Постараемся найти их слабости и использовать их, - отметил Младен Крстаич в интервью официальному сайту ФИФА.


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