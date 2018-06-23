Шакири: Швейцарии удалось переломить ход встречи
Полузащитник швейцарцев Джердан Шакири не скрывал эмоций после волевой победы над Сербией. Вингер забил решающий гол на 90-й минуте, существенно повысив шансы своей сборной на выход в плей-офф.
- Мы проигрывали 0:1, но затем перевернули игру против соперника, где все исполнители - из топовых европейских клубов. Они были хороши, но Швейцарии удалось переломить ход встречи - сделать то, что нам не удавалось в течение пары последних лет, - цитирует Шакири fifa.com.
Сербия - Швейцария 1:2 (1:0)
Голы: Митрович, 6 (1:0); Джака Г., 53 (1:1); Шакири, 90 (1:2)
Сербия: Стойкович; Миленкович; Иванович; Тошич Д.; Коларов; Матич; Милинкович-Савич; Миливоевич (Радоньич Н., 81); Митрович; Костич (Ляич, 65); Тадич
Швейцария: Зоммер; Аканджи; Шёр; Родригес Р.; Лихтштайнер; Джемайли (Эмболо, 73); Джака Г.; Бехрами; Шакири; Сеферович (Гавранович, 46); Цубер (Дрмич Й., 94)
Предупреждения: Милинкович-Савич, 34; Миливоевич, 39; Матич, 47; Митрович, 87 - Шакири, 93
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