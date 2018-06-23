Гамшик останется в Наполи. Футбол

Капитан "Наполи" Марек Гамшик продолжит выступать за "партенопейцев". 30-летний словак так и не нашёл общий язык с представителями других клубов, поэтому в следующем сезоне намерен защищать цвета вице-чемпиона Италии. Об этом информирует местная пресса.

Напомним, в последние недели Марека активно сватали в "Гуанчжоу Эвергранд", да и сам футболист был не прочь поехать за длинным юанем, нахваливая китайскую Суперлигу.

Отметим, что в рамках минувшего розыгрыша Серии А атакующий хавбек записал на свой счёт 7 голов и 1 ассист в 38 матчах. Гамшик выступает за неаполитанский коллектив с далёкого 2007-го года, проведя за это время свыше 500 поединков. Его действующий контракт рассчитан ещё на два года.