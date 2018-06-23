Петкович: Игра с сербами - это американские горки

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился мнением о волевой победе над Сербией (2:1).

- Это были американские горки. После первого тайма вряд ли кто-то верил, что мы можем перевернуть матч. Когда мы сравняли, я ощутил эйфорию. Важно, что мы проявили дух победителей.

Даже если что-то не получаетcя, мы стараемся это исправить. В перерыве мы сосредоточились на плюсах, и в итоге это помогло нам дважды забить во втором тайме и выиграть, - сказал Петкович в интервью пресс-службе ФИФА.

Сербия - Швейцария 1:2 (1:0)

Голы: Митрович, 6 (1:0); Джака Г., 53 (1:1); Шакири, 90 (1:2)

Сербия: Стойкович; Миленкович; Иванович; Тошич Д.; Коларов; Матич; Милинкович-Савич; Миливоевич (Радоньич Н., 81); Митрович; Костич (Ляич, 65); Тадич

Швейцария: Зоммер; Аканджи; Шёр; Родригес Р.; Лихтштайнер; Джемайли (Эмболо, 73); Джака Г.; Бехрами; Шакири; Сеферович (Гавранович, 46); Цубер (Дрмич Й., 94)

Предупреждения: Милинкович-Савич, 34; Миливоевич, 39; Матич, 47; Митрович, 87 - Шакири, 93




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