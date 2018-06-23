Mercedes перехитрил всех со своим новым мотором

В обоих сессиях свободной практики на Гран-при Франции лучшее время показывал Льюис Хэмилтон из Mercedes. его преимущество над ближайшими конкурентами было весьма убедительным. И, как отмечают специалисты, оно стало следствием установки на болиды команды новых моторов.

Любопытно, что еще в начале недели Mercedes уверял, что не намерен везти во Францию обновления двигателя. Тем не менее, сделал это, преподнеся соперникам неприятный сюрприз. Новый мотор работает превосходно. Макс Ферстаппен из Red Bull вынужден был признать: "Mercedes выглядит очень сильно, мы должны прибавить".

Сегодня на автодроме "Поль Рикар" пройдет квалификация Гран-при Франции. Ее начало - в 17 часов по киевскому времени.