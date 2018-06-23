Хадльгримссон: Сборные Исландии и Хорватии похожи на супружескую пару
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон, несмотря на поражение в матче против Нигерии (0:2), сохраняет позитивный настрой. Теперь островитянам необходимо обыгрывать Хорватию.
"Мы не думали, что пройдем этот чемпионат мира без поражений, но они всегда тяжело воспринимаются. Нам нужна только победа над Хорватией, хотя, возможно, сказать об этом легче, чем сделать. Но мы все еще в гонке, что даже удивительно!
Мы играли против Хорватии четыре раза за четыре года, и мы часто говорили, что похожи на супружескую пару, которая пытается развестись, но встречается снова. Мы знаем сценарий: жесткая игра, много карточек, в трех из четырех матчей мы даже получали красную", - приводит слова Хадльгримссона официальный сайт ФИФА.
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