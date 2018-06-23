Наставник сборной Нигерии: Знаем, что можем победить Аргентину

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор, общаясь с прессой после сенсационной победы африканцев над Исландией (2:0), пообещал постараться огорчить Лионеля Месси и Ко.

- Мы играли против Аргентины в товарищеском матче, но тогда не было Месси. В любом случае, мы знаем, что можем победить. Уверенность возвращается, но мы должны быть скромными. Это мне нравится в нашей молодой команде: смирение, боевой дух. На этом чемпионате мира мы играем для того, чтобы учиться. А вот в 2022-м эта команда будет абсолютно готова, - цитирует коуча пресс-служба ФИФА.

В квартете D обещает быть весьма интересным соперничество за вторую путёвку в плей-офф. Если хорваты гарантировали себе место в 1/8 финала, то Нигерия, Исландия и Аргентина продолжают борьбу.