Ворскла переподписала Кобахидзе и Чижова. Футбол

Полтавская "Ворскла" успешно работает над тем, чтобы сохранить свой бронзовый состав. Третья команда минувшего розыгрыша УПЛ договорилась о пролонгации контрактов с защитником Александром Чижовым и хавбеком Сандро Кобахидзе.

Как сообщает клубная пресс-служба, 31-летний украинец подписал соглашение по схеме 1+1, когда 30-летний грузинский легионер - ещё на один сезон.

Ранее "Ворскла" объявила о том, что продолжит сотрудничество ещё с двумя своими футболистами - Вадим Сапай и Павел Ребенок приняли решение остаться в Полтаве.

Напомним, команда Василия Сачко начнёт еврокубковую кампания осенью - первый тур группового этапа Лиги Европы намечен на 20 сентября. Жеребьёвка состоится 31 августа.