Ворскла переподписала Кобахидзе и Чижова. Футбол
Полтавская "Ворскла" успешно работает над тем, чтобы сохранить свой бронзовый состав. Третья команда минувшего розыгрыша УПЛ договорилась о пролонгации контрактов с защитником Александром Чижовым и хавбеком Сандро Кобахидзе.
Как сообщает клубная пресс-служба, 31-летний украинец подписал соглашение по схеме 1+1, когда 30-летний грузинский легионер - ещё на один сезон.
Ранее "Ворскла" объявила о том, что продолжит сотрудничество ещё с двумя своими футболистами - Вадим Сапай и Павел Ребенок приняли решение остаться в Полтаве.
Напомним, команда Василия Сачко начнёт еврокубковую кампания осенью - первый тур группового этапа Лиги Европы намечен на 20 сентября. Жеребьёвка состоится 31 августа.
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23.06.2018 08:38