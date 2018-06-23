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Стали известны соперники Донбасса в Континентальном кубке В пятницу, 22 июня, в венгерском Будапеште состоялась встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF сезона-2018/19. На совещании были утверждены окончательные составы групп. Шестикратный чемпион Украины стартует со второго этапа. Матчи группы А состоятся в Софии, Болгария; группы B – в Реноне, Италия; группы С – Рига, Латвия; группы D – Лион, Франция; группа E – Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания. Предлагаем вашему вниманию полную турнирную сетку Континентального кубка-2019. Первый раунд (28-30 сентября) Группа А: "Ирбис-Скейт", София "Зейтинбурну", Стамбул "Акюрейри", Акюрейри "Бат-Ям", Бат-Ям Второй раунд (19-21 октября) Группа В: "Риттен Спорт", Ренон МАК, Будапешт "Акрони", Йесенице "Црвена Звезда", Белград Группа С: "Донбасс", Донецк "Курбадс", Рига "Чури Урдин", Сан-Себастьян Победитель группы А Третий раунд (16-18 ноября) Группа D: "Арлан", Кокшетау "Гомель", Гомель "Лайонс", Лион Победитель группы С Группа E: "Белфаст Джайантс", Белфаст "Катовице", Катовице "Медвежчак", Загреб Победитель группы В Финал (11-13 января 2019 года) 1-е место группы D 2-е место группы D 1-е место группы E 2-е место группы E Напомним, что донецкий "Донбасс" является обладателем Континентального кубка розыгрыша 2013 года.

Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"

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