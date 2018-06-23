Стали известны соперники Донбасса в Континентальном кубке

В пятницу, 22 июня, в венгерском Будапеште состоялась встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF сезона-2018/19.

На совещании были утверждены окончательные составы групп. Шестикратный чемпион Украины стартует со второго этапа.

Матчи группы А состоятся в Софии, Болгария; группы B – в Реноне, Италия; группы С – Рига, Латвия; группы D – Лион, Франция; группа E – Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания.

Предлагаем вашему вниманию полную турнирную сетку Континентального кубка-2019.

Первый раунд (28-30 сентября)

Группа А:

"Ирбис-Скейт", София

"Зейтинбурну", Стамбул

"Акюрейри", Акюрейри

"Бат-Ям", Бат-Ям

Второй раунд (19-21 октября)

Группа В:

"Риттен Спорт", Ренон

МАК, Будапешт

"Акрони", Йесенице

"Црвена Звезда", Белград

Группа С:

"Донбасс", Донецк

"Курбадс", Рига

"Чури Урдин", Сан-Себастьян

Победитель группы А

Третий раунд (16-18 ноября)

Группа D:

"Арлан", Кокшетау

"Гомель", Гомель

"Лайонс", Лион

Победитель группы С

Группа E:

"Белфаст Джайантс", Белфаст

"Катовице", Катовице

"Медвежчак", Загреб

Победитель группы В

Финал (11-13 января 2019 года)

1-е место группы D

2-е место группы D

1-е место группы E

2-е место группы E

Напомним, что донецкий "Донбасс" является обладателем Континентального кубка розыгрыша 2013 года.


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


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