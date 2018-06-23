Стали известны соперники Донбасса в Континентальном кубке
В пятницу, 22 июня, в венгерском Будапеште состоялась встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF сезона-2018/19.
На совещании были утверждены окончательные составы групп. Шестикратный чемпион Украины стартует со второго этапа.
Матчи группы А состоятся в Софии, Болгария; группы B – в Реноне, Италия; группы С – Рига, Латвия; группы D – Лион, Франция; группа E – Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания.
Предлагаем вашему вниманию полную турнирную сетку Континентального кубка-2019.
Первый раунд (28-30 сентября)
Группа А:
"Ирбис-Скейт", София
"Зейтинбурну", Стамбул
"Акюрейри", Акюрейри
"Бат-Ям", Бат-Ям
Второй раунд (19-21 октября)
Группа В:
"Риттен Спорт", Ренон
МАК, Будапешт
"Акрони", Йесенице
"Црвена Звезда", Белград
Группа С:
"Донбасс", Донецк
"Курбадс", Рига
"Чури Урдин", Сан-Себастьян
Победитель группы А
Третий раунд (16-18 ноября)
Группа D:
"Арлан", Кокшетау
"Гомель", Гомель
"Лайонс", Лион
Победитель группы С
Группа E:
"Белфаст Джайантс", Белфаст
"Катовице", Катовице
"Медвежчак", Загреб
Победитель группы В
Финал (11-13 января 2019 года)
1-е место группы D
2-е место группы D
1-е место группы E
2-е место группы E
Напомним, что донецкий "Донбасс" является обладателем Континентального кубка розыгрыша 2013 года.
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Спорт
23.06.2018 08:38