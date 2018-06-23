Голкипер луганской "Зари" Андрей Лунин стал игроком "Реала". Футбол
Контракт подписан на 6 лет.
Мадридский "Реал" объявил о подписании голкипера луганской "Зари" Андрея Лунина.
На официальном сайте "сливочных" сообщается, что соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на 6 сезонов, другие детали не раскрываются.
Ранее Marca сообщала, что трансфер украинца обойдется мадридцам в 8,5 миллионов евро.
В свою очередь Sport Арена со ссылкой на источники сообщает, что сумма может составить 9 миллионов плюс еще 4 миллиона в виде бонусов.
"Лунин в "Реале" может занять позицию третьего вратаря вместо сына бывшего главного тренера Зинедина Зидана Люки, который теперь может уйти. Также не исключен вариант с уходом украинца в другую команду на правах аренды в течение одного или нескольких сезонов", - говорится в сообщении.
Андрей Лунин начинал карьеру в "Днепре", а прошлым летом перебрался в "Зарю", за которую провел 36 матчей (10 - "на ноль") в минувшем сезоне.
За сборную Украины Лунин дебютировал в марте и провел два матча.
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