Голкипер луганской "Зари" Андрей Лунин стал игроком "Реала". Футбол

Контракт подписан на 6 лет.

Голкипер луганской "Зари" Андрей Лунин стал игроком "Реала"
Андрей Лунин
Фото: .ua-football.com

Мадридский "Реал" объявил о подписании голкипера луганской "Зари" Андрея Лунина.

На официальном сайте "сливочных" сообщается, что соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на 6 сезонов, другие детали не раскрываются.

Ранее Marca сообщала, что трансфер украинца обойдется мадридцам в 8,5 миллионов евро.

В свою очередь Sport Арена со ссылкой на источники сообщает, что сумма может составить 9 миллионов плюс еще 4 миллиона в виде бонусов.

"Лунин в "Реале" может занять позицию третьего вратаря вместо сына бывшего главного тренера Зинедина Зидана Люки, который теперь может уйти. Также не исключен вариант с уходом украинца в другую команду на правах аренды в течение одного или нескольких сезонов", - говорится в сообщении.

Андрей Лунин начинал карьеру в "Днепре", а прошлым летом перебрался в "Зарю", за которую провел 36 матчей (10 - "на ноль") в минувшем сезоне.

За сборную Украины Лунин дебютировал в марте и провел два матча.


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