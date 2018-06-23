ЧМ-2018: Шакири вырвал для Швейцарии победу над Сербией. Футбол

В заключительном матче сегодняшнего игрового дня на ЧМ сборная Швейцарии сумела победить команду Сербии благодаря голу на последней минуте.

Сербы отлично начали поединок и смогли выйти вперед уже на 6-й минуте игры. Автором гола стал Александр Митрович, головой переправивший мяч в сетку после флангового навеса Тадича.

Всю первую половину встречи именно команда Младена Крстаича владела инициативой, но увеличить разрыв в счете не смогла. Швейцарцы же ответили двумя классными моментами Джемайли - сначала хавбек не попал в створ из центра вратарской, а позже не сумел переиграть голкипера Сербии после заброс во вратарскую от Бехрами.

И все же Швейцария сумела отыграться. На 53-й минуте Гранит Джака завершил атаку своей команды сильнейшим дальним ударом в угол ворот. Голкипер Стойкович ничем помочь Сербии в этом эпизоде не смог. Уже через пять минут Шакири мог забить чудо-гол, закрутив мяч с края штрафной, но его удар принял на себя каркас ворот. К середине второго тайма скорости в матче заметно упали, а команды начали действовать осторожнее.

Последние пятнадцать минут матча полностью остались за Швейцарией. Моменты у ворот Стойковича возникали один за другим, а забить такой важный второй гол футболисты Владимира Петковича смогли лишь в самой концовки игры. На 90-й минуте Шакири принял передачу из глубины, прошел в штрафную соперника и выиграл дуэль у голкипера балканцев.

2:1 - Швейцария добывает вторую победу на ЧМ-2018 и закрепляется на первом месте в группе Е.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа E.

"сб. Сербии" - "сб. Швейцарии" 1:2 (1:0)



Голы: Митрович, 6 (1:0); Джака Г., 53 (1:1); Шакири, 90 (1:2)



"сб. Сербии": Стойкович; Миленкович; Иванович; Тошич Д.; Коларов; Матич; Милинкович-Савич; Миливоевич (Радоньич Н., 81); Митрович; Костич (Ляич, 65); Тадич



"сб. Швейцарии": Зоммер; Аканджи; Шёр; Родригес Р.; Лихтштайнер; Джемайли (Эмболо, 73); Джака Г.; Бехрами; Шакири; Сеферович (Гавранович, 46); Цубер (Дрмич Й., 94)



Предупреждения: Милинкович-Савич, 34; Миливоевич, 39; Матич, 47; Митрович, 87 - Шакири, 93