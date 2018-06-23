Львов опроверг информацию о микроинсульте Степанюка. Футбол

Пресс-служба ФК "Львов" отреагировала на появившуюся в прессе информацию о микроинсульте форварда Руслана Степанюка.

Ранее интернет-издания сообщали о том, что 26-летний нападающий был госпитализирован в больницу города Ровно после того, как потерял сознание во время тренировки.

В лагере "горожан" данный факт отрицают. "С футболистом всё в порядке, эта информация не соответствует действительности. Игрок поехал на плановую проверку после двухразовых дневных тренировок. Здоровью Степанюка ничего не угрожает, уже завтра он сможет вернуться и продолжить работу с командой, - отметили львовяне.

Напомним, ФК "Львов" будет выступать в УПЛ вместо "Вереса". Домашним стадионом будет "Арена Львов", а костяк команды составят экс-футболисты "Вереса". Руслан Степанюк - один из них.