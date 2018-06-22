Рамирес: Концовка игры с Бразилией получилась неудачной для нас. Футбол

Главный тренер Коста-Рики Оскар Рамирес проанализировал игру своих футболистов после матча с командой Бразилии .

"У нас был план на матч. Идея заключалась в том, чтобы контролировать игру соперника с мячом и без мяча. Считаю, в первом тайме мы создавали хорошие моменты, комбинировали и минимизировали сильные стороны бразильцев.

Сборная Бразилии – прекрасная команда, во второй половине она внесла изменения, которые усложнили нам жизнь. Но мы держались и искали шансы в контратаках. Просто не реализовали своих возможностей. К сожалению, концовка получилась неудачной для нас.

Давайте не забывать, что сборная Коста-Рики играла против второй команды мира. Нам противостояли гениальные футболисты, давайте говорить открыто. Мне кажется, мы разумно построили игру и выложились по максимуму", - сказал Рамирес во время послематчевой пресс-конференции.