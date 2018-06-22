Рамирес: Концовка игры с Бразилией получилась неудачной для нас. Футбол

Главный тренер Коста-Рики Оскар Рамирес проанализировал игру своих футболистов после матча с командой Бразилии.

"У нас был план на матч. Идея заключалась в том, чтобы контролировать игру соперника с мячом и без мяча. Считаю, в первом тайме мы создавали хорошие моменты, комбинировали и минимизировали сильные стороны бразильцев.

Сборная Бразилии – прекрасная команда, во второй половине она внесла изменения, которые усложнили нам жизнь. Но мы держались и искали шансы в контратаках. Просто не реализовали своих возможностей. К сожалению, концовка получилась неудачной для нас.

Давайте не забывать, что сборная Коста-Рики играла против второй команды мира. Нам противостояли гениальные футболисты, давайте говорить открыто. Мне кажется, мы разумно построили игру и выложились по максимуму", - сказал Рамирес во время послематчевой пресс-конференции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государствВ Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств
Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. ФутболИз-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол
Наставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. ФутболНаставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. Футбол
Диего Коста: Испания могла рассчитывать на победуДиего Коста: Испания могла рассчитывать на победу
Блок рекламы


Похожие новости
Невилл: Гарри Кейн – форвард мирового класса. ФутболНевилл: Гарри Кейн – форвард мирового класса. Футбол
Фернандо: Дальше у Бразилии будут победы и хороший футболФернандо: Дальше у Бразилии будут победы и хороший футбол
РоSSийский официальный транслятор ЧМ-2018 использовал порноактрису в рекламе прямых трансляций матчей. ФутболРоSSийский официальный транслятор ЧМ-2018 использовал порноактрису в рекламе прямых трансляций матчей. Футбол
"Львов": Новая жизнь. Футбол"Львов": Новая жизнь. Футбол
Киевский "Арсенал" возглавил экс-игрок сборной Италии. ФутболКиевский "Арсенал" возглавил экс-игрок сборной Италии. Футбол
Клуб Украинской Премьер-лиги объявил о роспуске команды. ФутболКлуб Украинской Премьер-лиги объявил о роспуске команды. Футбол
AFA придется заплатить Сампаоли около 20 миллионов за увольнение. ФутболAFA придется заплатить Сампаоли около 20 миллионов за увольнение. Футбол
Ларссон: мы рады, что система VAR была использована в нашей игре. ФутболЛарссон: мы рады, что система VAR была использована в нашей игре. Футбол
Футбол может помешать Льюису Хэмилтону во ФранцииФутбол может помешать Льюису Хэмилтону во Франции
Непомнящий: Лео просто не с кем было обыгрываться. ФутболНепомнящий: Лео просто не с кем было обыгрываться. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости