Лука Модрич: Главная цель Хорватии уже достигнута
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над командой Аргентины (3:0).
"Главная цель нашей команды уже достигнута – вышла в плей-офф. Мы очень довольны. Не надо поддаваться эйфории, нужно идти от игры к игре. Наша победа с виду была простой, но это не так.
Первый гол случился после ошибки вратаря. Нам повезло в этом моменте. В целом, мы идеально провели матч. Только так можно было победить аргентинцев. Мы довольны своей игрой и результатом.
Аргентинцы показали то, что сборная Хорватии дала им показать. Мы здорово играли на перехвате. Хотелось, чтобы Месси не получал мячи, и нам это удалось. Моменты у соперника возникали только после наших ошибок. Сплоченная игра, особенно во втором тайме, когда мы много владели мячом, принесла результат", - сказал Модрич.
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