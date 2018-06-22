Лука Модрич: Главная цель Хорватии уже достигнута

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над командой Аргентины (3:0).

"Главная цель нашей команды уже достигнута – вышла в плей-офф. Мы очень довольны. Не надо поддаваться эйфории, нужно идти от игры к игре. Наша победа с виду была простой, но это не так.

Первый гол случился после ошибки вратаря. Нам повезло в этом моменте. В целом, мы идеально провели матч. Только так можно было победить аргентинцев. Мы довольны своей игрой и результатом.

Аргентинцы показали то, что сборная Хорватии дала им показать. Мы здорово играли на перехвате. Хотелось, чтобы Месси не получал мячи, и нам это удалось. Моменты у соперника возникали только после наших ошибок. Сплоченная игра, особенно во втором тайме, когда мы много владели мячом, принесла результат", - сказал Модрич.