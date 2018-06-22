Лука Модрич: Главная цель Хорватии уже достигнута

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над командой Аргентины (3:0).

"Главная цель нашей команды уже достигнута – вышла в плей-офф. Мы очень довольны. Не надо поддаваться эйфории, нужно идти от игры к игре. Наша победа с виду была простой, но это не так.

Первый гол случился после ошибки вратаря. Нам повезло в этом моменте. В целом, мы идеально провели матч. Только так можно было победить аргентинцев. Мы довольны своей игрой и результатом.

Аргентинцы показали то, что сборная Хорватии дала им показать. Мы здорово играли на перехвате. Хотелось, чтобы Месси не получал мячи, и нам это удалось. Моменты у соперника возникали только после наших ошибок. Сплоченная игра, особенно во втором тайме, когда мы много владели мячом, принесла результат", - сказал Модрич.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государствВ Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств
Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. ФутболИз-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол
Наставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. ФутболНаставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. Футбол
Диего Коста: Испания могла рассчитывать на победуДиего Коста: Испания могла рассчитывать на победу
Блок рекламы


Похожие новости
Выход из группы Аргентины зависит от Хорватии, но у Далича свои планыВыход из группы Аргентины зависит от Хорватии, но у Далича свои планы
ЧМ-2018: Аргентина терпит фиаско и вручает Хорватии путевку в 1/8 финала. ФутболЧМ-2018: Аргентина терпит фиаско и вручает Хорватии путевку в 1/8 финала. Футбол
Модрич: У сборной Хорватии сейчас талантливое поколениеМодрич: У сборной Хорватии сейчас талантливое поколение
Лукаку: Азар быстро возвращается в стройЛукаку: Азар быстро возвращается в строй
Неймар сыграет против Хорватии. ФутболНеймар сыграет против Хорватии. Футбол
Лукас Васкес: Футболисты Реала будут скучать по ЗидануЛукас Васкес: Футболисты Реала будут скучать по Зидану
Лукаку: Это была трудная ситуацияЛукаку: Это была трудная ситуация
Модрич: Не знаю, повторит ли кто-нибудь такое в будущем. ФутболМодрич: Не знаю, повторит ли кто-нибудь такое в будущем. Футбол
Йосип Пиварич попал в заявку Хорватии на ЧМ-2018. ФутболЙосип Пиварич попал в заявку Хорватии на ЧМ-2018. Футбол
Вукоевич будет работать в сборной ХорватииВукоевич будет работать в сборной Хорватии
Последние новости
Подгружаем последние новости