Мозес: Нигерия обязательно должна побеждать исландцев

Сегодня сборная Нигерии проведет в Волгограде второй матч турнира.

После первого тура Нигерия занимает последнее место в своей группе, не имея очков в своем активе. Виктор Мозес, который может провести 37-й матч за сборную, с уважением относится к достижению исландцев в первом туре, но надеется на лучшее выступление в исполнении его команды.

«Это очень тяжело, – признает Мозес, давая интервью «ФИФА-ТВ». - Мы поставили себя в очень сложное положение после первого матча, так что нам необходимо побеждать в игре с Исландией, нам нужно набирать три очка в этой встрече. Естественно, этот поединок не будет простым для нас».

Винг-бэк «Челси» отметил, что Нигерия рассчитывает забить быстрый мяч и переиграть Исландию в центре полузащиты и в атакующих зонах. В своем интервью ФИФА он также подчеркнул:

«Исландия очень хороша в тактическом плане. Если взглянуть, как они сыграли с Аргентиной, то становится очевидно, что они очень хорошо справились, но против нас они сыграют по другой тактической схеме. Они будут атаковать и обороняться при другой игровой схеме, но для нас сейчас важнее всего сохранять командное единство, забыть о матче с Хорватией, и, надеюсь, мы покажем свой максимум, чтобы добыть победу в матче с Исландией».


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