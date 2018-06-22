Невилл: Гарри Кейн – форвард мирового класса. Футбол

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл оценил игру нынешнего капитана национальной команды Гарри Кейна.

«Является ли футболист игроком мирового класса или нет я определяю одним вопросом: мог бы он заиграть в любой другой команде на турнире? И я думаю, что он может. Другие команды подыскали бы для него местечко, он очень хорош.

Будут те, кто скажет: «Он должен делать больше, как вы определяете уровень мирового класса?». Но его выступления за последние два года в премьер-лиге и за сборную Англии, его рост и тот факт, что, если бы его выставили на трансфер, каждый европейский клуб захотел бы его. Это «Реал», «Манчестер Юнайтед» – все клубы, способные заплатить 100 млн фунтов, сразу захотели бы его купить.

Он стабильный игрок, силен ментально и физически. Он невероятный игрок, а у Англии есть выдающийся форвард мирового класса», – цитирует Невилла Sky Sports.