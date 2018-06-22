Фернандо: Дальше у Бразилии будут победы и хороший футбол

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился ожиданиями от нового сезона и высказал свое мнение о игре сборной Бразилии на ЧМ-2018.

«В отпуске я тоже работал, тренировался. Счастлив, что смог войти в работу. У меня хорошая форма, и она будет только улучшаться. Думаю, работа, проделанная во время отпуска, пойдёт мне только на пользу и сейчас на сборах, и во время чемпионата. Сделал задел.

Надеюсь, этот сезон для нас будет удачным. Надеюсь, что будут победы, достижения, которые принесут радость и болельщикам, и нам самим.

ЧМ-2018? Честно говоря, не успел посмотреть первую игру сборной Бразилии на чемпионате мира, потому что я находился в самолёте. Не согласен, что без меня там некому бить штрафные. У нас очень хорошая сборная. Да, в первом матче не удалось показать результат, но, думаю, дальше будут победы и хороший футбол.

Как отношусь к возможному финалу РоSSия — Бразилия? Хороший был бы финал. Трудно сказать, за кого бы я болел. С одной стороны, в роSSийской сборной играют мои друзья: Самедов, Зобнин, Кутепов. С другой — я бразилец. Поэтому, наверное, всё-таки болел бы за Бразилию», – сказал Фернандо в интервью пресс-службе клуба.


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