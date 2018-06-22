РоSSийский официальный транслятор ЧМ-2018 использовал порноактрису в рекламе прямых трансляций матчей. Футбол

Фото девушки, поддерживающей сборную РоSSии, исчезло с сайта Первого канала

Фото: championat.com

Фото: Официальный сайт Первого канала. Страница «Двач» в социальной сети "Твиттер"

Первый канал удалил со своего сайта изображение порноактрисы Натальи Немчиновой, которое ранее использовалось в рекламе прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу в РоSSии, сообщает твиттер-сайт "Двач".

На новом изображении видно, что Первый канал заменил Немчинову на другую девушку. Она также носит кокошник, а на её щеке нарисовано сердце в цветах флага РоSSии.

Ранее стало известно, что роSSийская фанатка, попавшая в объективы фотографов всего мира, оказалась порноактрисой. Пользователи социальных сетей идентифицировали её по паспорту болельщика, который попал в кадр во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между национальными командами РоSSии и Египта (3:1).