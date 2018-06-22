РоSSийский официальный транслятор ЧМ-2018 использовал порноактрису в рекламе прямых трансляций матчей. Футбол
Фото девушки, поддерживающей сборную РоSSии, исчезло с сайта Первого канала
На новом изображении видно, что Первый канал заменил Немчинову на другую девушку. Она также носит кокошник, а на её щеке нарисовано сердце в цветах флага РоSSии.
Ранее стало известно, что роSSийская фанатка, попавшая в объективы фотографов всего мира, оказалась порноактрисой. Пользователи социальных сетей идентифицировали её по паспорту болельщика, который попал в кадр во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между национальными командами РоSSии и Египта (3:1).
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