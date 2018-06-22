"Львов": Новая жизнь. Футбол

Говорят, у кошки девять жизней. Львы - из семейства кошачьих, стало быть, речь и о них.
Футбольный клуб премьер-лиги, появившийся на обломках «Вереса», этим летом, можно сказать, переживает очередное рождение. Даже не второе. Посмотрим, чем это закончится.
24 марта. Львов. "Карпаты" - "Львов" - 0:0. Хорхе КАРРАСКАЛЬ (№10) рвется к воротам гостей. Фото Евгения КРАВСА
Итак, что мы имеем? Был клуб «Верес», который волею обстоятельств вынужден был переехать из Ровно в другой город и прописаться там. Не он один такой в УПЛ.
Был клуб «Львов», возрожденный несколько лет назад (отнюдь не двенадцать, хотя на эмблеме у него и значится «2006»), середняк второй лиги, в которую попал из глубин аматорского чемпионата с небольшим нарушением спортивного принципа. Но на фоне того же «Вереса», «Днепра-1» и прочих - просто мелочь.
Был человек с большими деньгами - владелец львовского хладокомбината Богдан Копытко, которому хотелось иметь свой клуб высшего эшелона. И не когда-нибудь, а прямо сейчас. Можно, конечно, было бы вложить деньги в «Скалу» или тот же «Львов», но пришлось бы ждать отдачи несколько лет. Да и какие болельщики у второлигового «Львова», если в городе есть «Карпаты»?
А тут удача в лице успешно игравшего, но не имевшего достойного приюта в родном городе «Вереса» сама шла в руки. Займи «Верес» пятое место и получи путевку в Лигу Европы, осуществить рокировку было бы сложнее. Абстрагируясь от еврокубков, можно предположить, что вылет «Карпат» задачу мог облегчить.
Вылет, кстати, стал бы реальностью, если бы с зелено-белых начали бы снимать очки по делу Гудымы. Но конфликт удалось погасить. Впрочем, это уже другая история - хотя и имеющая отношение к этой.
А ЧЕМ ЛУЧШЕ «МАРИУПОЛЬ»?
21 мая было объявлено, что «Верес» становится «Львовом» и как ни в чем ни бывало продолжит выступления в УПЛ, а место клуба, игравшего во второй лиге под названием «Львов», достанется представляющему город Ровно. Понятно, что никаким регламентом такая ситуация не предусмотрена.
Станет легче, если разложить ситуацию на составные части. Думается, полноправный хозяин «Вереса» в лице Копытко имеет полное право переименовать клуб так, как ему вздумается. О параллельном существовании как бы независимого второлигового ФК «Львов» на минутку забудем, поскольку разбираем вопрос по частям.
Чем это в принципе отличается от переименования вошедшего в УПЛ при поддержке сильных мира сего и приснопамятного «возмутительного договорняка» с «Горняком-Спорт» «Ильичевца»? Да почти ничем. Никому, кроме особо озабоченных, «Ильич» долгое время не мешал (тем более что Ильича в городе и на комбинате уже поменяли, подыскав достойного человека с таким же отчеством - Зота Ильича Некрасова).
Старший приказал - и в шесть секунд сменили имя. Как и стадиону.
А вот второй вопрос («Верес» вместо «Львова»), хотя и кажется менее значимым, не так прост. Как-то чересчур уверенно новый хозяин нового ФК «Львов» распорядился судьбой «Вереса» и наполнением второй лиги. Такого понятия как «рокировка» в нашем регламенте нет. Хотя прецеденты были - С ЦСКА/«Арсеналом» и их ответвлениями…
Кто такой НК «Верес-Ровно», пусть и с пакетом документов, чтобы вот так с бухты-барахты включать его во вторую лигу? Можно, конечно, повторив опыт прошлых лет (опять возвращаемся к примеру того же «Вереса» образца 2015 года и «Днепра-1» 2017-го), просто включить его на место «Львова» во второй лиге волевым решением ФФУ.
Я, кстати, не вижу ничего плохого, если клуб, а не заведомая пустышка, включается во вторую лигу, минуя горнило аматорского чемпионата. Лучше, когда команды появляются, чем исчезают (в той же второй лиге сейчас - «Скала», в первой - «Жемчужина», возможно, «Нефтяник». А еще «Гелиос» грозил снятием). Однако ФФУ после скандалов с дипломом, искусственной травой, билетами на финал Лиги чемпионов, чуть было не сорванным товарищеским матчем сборной и многим другим старается дистанцироваться от скандалов.
ПРОБНЫЙ СОСТАВ УПЛ? ЭТО ШИКАРНО!
Рискну предположить, что заявись в УПЛ ФК «Львов», а во вторую - «Львов-2», который только после этого переименовали бы в «Верес», формальностей было бы меньше. Только зачем Копытко еще и клуб второй лиги? Пусть в Ровно сами думают, как выкручиваться.
Да и душок при сохранении «Львова-2» витал бы еще более ароматный, чем после «чемпионской» победы «Шахтера» над маявшимся животом «Вересом». Посмотрим, что скажет УЕФА, получивший от ведомства г-на Павелко очередной «подарок».
Особенно если обратит внимание на аттестат «Львова» (не «Вереса»!) как клуба премьер-лиги, полученный еще 11 (!) мая. Шел еще чемпионат. Ровенский клуб, претендовавший на еврокубки, не успели отравить (или «отравить») и вынудить сыграть в Харькове, чтобы не портить праздник, а все уже было решено.
Как-то странно это. Хотя и вписывается в логику поступков команды, возглавляющей (не скажу - руководящей) ФФУ с 2012 года.
Проблема для Павелко еще и в том, что просто так «кинуть» «Верес» ему несколько неудобно. Все же Алексей Хахлев первым выдвинул его в президенты, единственным среди ему подобных даровал икону «святого Андрея», стал свидетелем великой победы «Мариуполя» в Лозанне. Может обидеться. Хотя на первом месте все же «Львов»…
- Идентификационный код не менялся, состав, тренеры, руководство клуба остались такими, как и у «Вереса». Возможно, это подтолкнет нас к более детальным изменениям в регламенте, чтобы в будущем было невозможно сделать такие вещи без правил, которые будут их четко регламентировать.
Надеюсь, окончательное решение будет до начала сезона, 22 июля, когда стартует чемпионат. И я надеюсь, что к этому времени мы получим ответ от ФИФА и УЕФА и проведем исполком ФФУ, на котором утвердим пробный состав участников УПЛ, - цитирует Павелко FootballHub.
Пробный состав участников? Это что-то новое в футболе. Начнем - а там посмотрим?
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ИСТОРИИ
Многие - и «СЭ» в том числе, причем первым из печатных изданий - написали о художествах на сайте УПЛ, которому в межсезонье потребовалось заменить три плюс одну выбывшие команды на трех плюс одного новичков. Наверное, сложный был вопрос, если на первых порах «Львов», сменивший «Верес» в разделе «Клубы», шел, заняв место ровенчан, по алфавиту первым. Но это быстро исправили.
И «Арсенал» ушел с третьего с конца места, возглавив список. Зато выяснилось, что уже в минувшем сезоне в премьер-лиге играл вовсе не «Верес» (нет и не было такой команды!), а уже тогда - «Львов». На исправление этого казуса потребовалось несколько дней - но хоть исправили…
Посмотрим, что на сайтах клубов. У «Вереса» такового в данный момент нет. Был ресурс veres.club, который исчезал ненадолго в апреле, когда его, по слухам, заблокировал бывший генеральный директор, быстро возродился, но теперь, похоже, уже окончательно канул в Лету. У ровенского клуба, собирающегося (если вообще дозволят) играть не в родном городе, а в Малине, будет новый сайт.
У «Львова» пока старый (а может, такой и останется) - fclviv.com.ua. Не очень насыщенный, но минимум положенной информации дает. Рассказал уже о первом спарринге с клубом «Жупан» из Винников (13:0), анонсировал два следующих, которые пройдут (один к моменту выхода газеты уже прошел) в курортном Славском. 20 июня - с аматорским «Самбором», 23-го - с молодежным составом «Карпат».
Есть на сайте и календарь игр «Львова» в УПЛ, но нет пока ни тренерского штаба, ни списка игроков. В разделе «Клуб» - только президент Богдан Иосифович Копытко и генеральный директор Андрей Ярославович Панькив, занимающий эту должность (гендира «Вереса», конечно же) с конца июня прошлого года после отставки Игоря Дедышина (около недели - в качестве и.о.).
Но вот Романа Михайлива - президента второлигового «Львова», ставшего в новом вице-президентом, пока нет.
А вот история клуба с сайта испарилась. Словно ее и не было. Сейчас, наверное, пишут по-новому. Это у нас любят. Киевский «Арсенал», приходя на место киевского же ЦСКА, придумал себе родословную аж с 1925 года от команды киевского завода «Арсенал». Что ж так слабо? Почему только с советского времени? Можно подумать, арсенальские работяги еще до революций 1917-го мяч не гоняли.
Не было такой команды, как у завода Гретера и Криванека (впоследствии «Большевик», а ныне - торговый центр)? Ну да ладно…
ВМЕСТО СТРЫЯ
Истории на сайте было немного. То ли они взяли из Википедии, то ли она у них.
«Львов» - украинский футбольный клуб из одноименного города. В 2006-2012 годах выступал на профессиональном уровне, в частности провел сезон 2008/09 в премьер-лиге. В 2012-2016 годах клуб существовал в форме футбольной школы ФК «Львов», которая и выступает в высшей лиге детско-юношеской футбольной лиги Украины.
В сезоне 2006/07 львовяне в первой лиге заменили обанкротившийся ФК «Газовик-Скала» (Стрый). По итогам чемпионата-2007/08 команда получила путевку в премьер-лигу. В первом же матче сезона-2008/09 «Львов» сотворил сенсацию, обыграв чемпиона Украины «Шахтер» со счетом 2:0, но затем после серии поражений опустился в турнирной таблице. Судьбу места в премьер-лиге решал последний матч - дерби с «Карпатами». ФК «Львов» в драматичном поединке уступил - 1:2 и по итогам чемпионата занял 15-е место, вылетев в первую лигу. Матчи «Карпаты» - «Львов» были единственными львовскими дерби в истории высшей лиги.
Клуб боролся за возвращение в элиту в сезоне-2009/10, финишировав четвертым в первой лиге. С зимы-2010/11 «Львов» переживал постоянные проблемы с финансированием, из-за чего клуб покинули все ключевые игроки. В конце концов, летом 2012-го команда прекратила существование. После ликвидации профессиональной команды, несмотря на финансовые трудности, продолжала работу детская школа, которая соревновалась в ДЮФЛ Украины в высшей лиге.
За все годы существования в клубе играли исключительно украинские футболисты, среди которых натурализованный гвинеец Мамади Сангаре. В 2016 году команда возродилась и вступила в борьбу в любительском чемпионате Украины. 8 июня 2017 года футбольный клуб «Львов» получил аттестат на участие во второй лиге».
ЭТО - ШКОЛА
На этом история на клубном сайте обрывалась (еще до переформатирования клуба), в то время как на Википедии дописывалась, хотя и не очень активно. Но о выходе в четвертьфинал Кубка Украины упомянули, новое начальство назвали. Можно было бы и о Кубке подробнее, и о детско-юношеской школе.
А она у «Львова» знатная. Это оттуда уже упомянутый Роман Михайлив, который президентствовал и там. Оттуда и многие игроки и тренеры молодежного и юниорского составов «Вереса», игравших в минувшем сезоне, Немногое в их жизни изменится после переименования клуба, только возрастные рамки.
Между прочим, юниоры «Вереса» под руководством Олега Колобича заняли четвертое место в чемпионате Украины среди 19-летних, пропустив вперед только «Динамо», «Шахтер» и «Карпаты». А победитель этого турнира (в данном случае, как и год назад, «Динамо») получает путевку в Юношескую лигу УЕФА, в которой уже поиграли воспитанники Олега Колобича, а нападающий «Динамо» Назарий Русин даже забивал не только в этом турнире «Наполи», но и во взрослой Лиге Европы «Скендербеу».
Пробовался уже в основе «Динамо» Роман Вантух, на хорошем счету в «Шахтере» Дмитрий Якимец. Есть воспитанники «Львова» в «Карпатах», «Александрии», «Волыни»…
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