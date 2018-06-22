"Львов": Новая жизнь. Футбол

Говорят, у кошки девять жизней. Львы - из семейства кошачьих, стало быть, речь и о них.

Футбольный клуб премьер-лиги, появившийся на обломках «Вереса», этим летом, можно сказать, переживает очередное рождение. Даже не второе. Посмотрим, чем это закончится.

24 марта. Львов. "Карпаты" - "Львов" - 0:0. Хорхе КАРРАСКАЛЬ (№10) рвется к воротам гостей. Фото Евгения КРАВСА

Итак, что мы имеем? Был клуб «Верес», который волею обстоятельств вынужден был переехать из Ровно в другой город и прописаться там. Не он один такой в УПЛ.

Был клуб «Львов», возрожденный несколько лет назад (отнюдь не двенадцать, хотя на эмблеме у него и значится «2006»), середняк второй лиги, в которую попал из глубин аматорского чемпионата с небольшим нарушением спортивного принципа. Но на фоне того же «Вереса», «Днепра-1» и прочих - просто мелочь.

Был человек с большими деньгами - владелец львовского хладокомбината Богдан Копытко, которому хотелось иметь свой клуб высшего эшелона. И не когда-нибудь, а прямо сейчас. Можно, конечно, было бы вложить деньги в «Скалу» или тот же «Львов», но пришлось бы ждать отдачи несколько лет. Да и какие болельщики у второлигового «Львова», если в городе есть «Карпаты»?

А тут удача в лице успешно игравшего, но не имевшего достойного приюта в родном городе «Вереса» сама шла в руки. Займи «Верес» пятое место и получи путевку в Лигу Европы, осуществить рокировку было бы сложнее. Абстрагируясь от еврокубков, можно предположить, что вылет «Карпат» задачу мог облегчить.

Вылет, кстати, стал бы реальностью, если бы с зелено-белых начали бы снимать очки по делу Гудымы. Но конфликт удалось погасить. Впрочем, это уже другая история - хотя и имеющая отношение к этой.

А ЧЕМ ЛУЧШЕ «МАРИУПОЛЬ»?

21 мая было объявлено, что «Верес» становится «Львовом» и как ни в чем ни бывало продолжит выступления в УПЛ, а место клуба, игравшего во второй лиге под названием «Львов», достанется представляющему город Ровно . Понятно, что никаким регламентом такая ситуация не предусмотрена.

Станет легче, если разложить ситуацию на составные части. Думается, полноправный хозяин «Вереса» в лице Копытко имеет полное право переименовать клуб так, как ему вздумается. О параллельном существовании как бы независимого второлигового ФК «Львов» на минутку забудем, поскольку разбираем вопрос по частям.

Чем это в принципе отличается от переименования вошедшего в УПЛ при поддержке сильных мира сего и приснопамятного «возмутительного договорняка» с «Горняком-Спорт» «Ильичевца»? Да почти ничем. Никому, кроме особо озабоченных, «Ильич» долгое время не мешал (тем более что Ильича в городе и на комбинате уже поменяли, подыскав достойного человека с таким же отчеством - Зота Ильича Некрасова).

Старший приказал - и в шесть секунд сменили имя. Как и стадиону.

А вот второй вопрос («Верес» вместо «Львова»), хотя и кажется менее значимым, не так прост. Как-то чересчур уверенно новый хозяин нового ФК «Львов» распорядился судьбой «Вереса» и наполнением второй лиги. Такого понятия как «рокировка» в нашем регламенте нет. Хотя прецеденты были - С ЦСКА/«Арсеналом» и их ответвлениями…

Кто такой НК «Верес-Ровно», пусть и с пакетом документов, чтобы вот так с бухты-барахты включать его во вторую лигу? Можно, конечно, повторив опыт прошлых лет (опять возвращаемся к примеру того же «Вереса» образца 2015 года и «Днепра-1» 2017-го), просто включить его на место «Львова» во второй лиге волевым решением ФФУ.

Я, кстати, не вижу ничего плохого, если клуб, а не заведомая пустышка, включается во вторую лигу, минуя горнило аматорского чемпионата. Лучше, когда команды появляются, чем исчезают (в той же второй лиге сейчас - «Скала», в первой - «Жемчужина», возможно, «Нефтяник». А еще «Гелиос» грозил снятием). Однако ФФУ после скандалов с дипломом, искусственной травой, билетами на финал Лиги чемпионов, чуть было не сорванным товарищеским матчем сборной и многим другим старается дистанцироваться от скандалов.

ПРОБНЫЙ СОСТАВ УПЛ? ЭТО ШИКАРНО!

Рискну предположить, что заявись в УПЛ ФК «Львов», а во вторую - «Львов-2», который только после этого переименовали бы в «Верес», формальностей было бы меньше. Только зачем Копытко еще и клуб второй лиги? Пусть в Ровно сами думают, как выкручиваться.

Да и душок при сохранении «Львова-2» витал бы еще более ароматный, чем после «чемпионской» победы «Шахтера» над маявшимся животом «Вересом». Посмотрим, что скажет УЕФА , получивший от ведомства г-на Павелко очередной «подарок».

Особенно если обратит внимание на аттестат «Львова» (не «Вереса»!) как клуба премьер-лиги, полученный еще 11 (!) мая. Шел еще чемпионат. Ровенский клуб, претендовавший на еврокубки, не успели отравить (или «отравить») и вынудить сыграть в Харькове, чтобы не портить праздник, а все уже было решено.

Как-то странно это. Хотя и вписывается в логику поступков команды, возглавляющей (не скажу - руководящей) ФФУ с 2012 года.

Проблема для Павелко еще и в том, что просто так «кинуть» «Верес» ему несколько неудобно. Все же Алексей Хахлев первым выдвинул его в президенты, единственным среди ему подобных даровал икону «святого Андрея», стал свидетелем великой победы «Мариуполя» в Лозанне. Может обидеться. Хотя на первом месте все же «Львов»…

- Идентификационный код не менялся, состав, тренеры, руководство клуба остались такими, как и у «Вереса». Возможно, это подтолкнет нас к более детальным изменениям в регламенте, чтобы в будущем было невозможно сделать такие вещи без правил, которые будут их четко регламентировать.

УЕФА и проведем исполком ФФУ, на котором утвердим пробный состав участников УПЛ, - цитирует Павелко FootballHub. Надеюсь, окончательное решение будет до начала сезона, 22 июля, когда стартует чемпионат. И я надеюсь, что к этому времени мы получим ответ от ФИФА и проведем исполком ФФУ, на котором утвердим пробный состав участников УПЛ, - цитируетFootballHub.

Пробный состав участников? Это что-то новое в футболе . Начнем - а там посмотрим?

ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ИСТОРИИ

Многие - и «СЭ» в том числе, причем первым из печатных изданий - написали о художествах на сайте УПЛ, которому в межсезонье потребовалось заменить три плюс одну выбывшие команды на трех плюс одного новичков. Наверное, сложный был вопрос, если на первых порах «Львов», сменивший «Верес» в разделе «Клубы», шел, заняв место ровенчан, по алфавиту первым. Но это быстро исправили.

И «Арсенал» ушел с третьего с конца места, возглавив список. Зато выяснилось, что уже в минувшем сезоне в премьер-лиге играл вовсе не «Верес» (нет и не было такой команды!), а уже тогда - «Львов». На исправление этого казуса потребовалось несколько дней - но хоть исправили…

Посмотрим, что на сайтах клубов. У «Вереса» такового в данный момент нет. Был ресурс veres.club, который исчезал ненадолго в апреле, когда его, по слухам, заблокировал бывший генеральный директор, быстро возродился, но теперь, похоже, уже окончательно канул в Лету. У ровенского клуба, собирающегося (если вообще дозволят) играть не в родном городе, а в Малине, будет новый сайт.

У «Львова» пока старый (а может, такой и останется) - fclviv.com.ua. Не очень насыщенный, но минимум положенной информации дает. Рассказал уже о первом спарринге с клубом «Жупан» из Винников (13:0), анонсировал два следующих, которые пройдут (один к моменту выхода газеты уже прошел) в курортном Славском. 20 июня - с аматорским «Самбором», 23-го - с молодежным составом «Карпат».

Есть на сайте и календарь игр «Львова» в УПЛ, но нет пока ни тренерского штаба, ни списка игроков. В разделе «Клуб» - только президент Богдан Иосифович Копытко и генеральный директор Андрей Ярославович Панькив, занимающий эту должность (гендира «Вереса», конечно же) с конца июня прошлого года после отставки Игоря Дедышина (около недели - в качестве и.о.).

Но вот Романа Михайлива - президента второлигового «Львова», ставшего в новом вице-президентом, пока нет.

А вот история клуба с сайта испарилась. Словно ее и не было. Сейчас, наверное, пишут по-новому. Это у нас любят. Киевский «Арсенал», приходя на место киевского же ЦСКА , придумал себе родословную аж с 1925 года от команды киевского завода «Арсенал». Что ж так слабо? Почему только с советского времени? Можно подумать, арсенальские работяги еще до революций 1917-го мяч не гоняли.

Не было такой команды, как у завода Гретера и Криванека (впоследствии «Большевик», а ныне - торговый центр)? Ну да ладно…

ВМЕСТО СТРЫЯ

Истории на сайте было немного. То ли они взяли из Википедии, то ли она у них.

«Львов» - украинский футбольный клуб из одноименного города. В 2006-2012 годах выступал на профессиональном уровне, в частности провел сезон 2008/09 в премьер-лиге. В 2012-2016 годах клуб существовал в форме футбольной школы ФК «Львов», которая и выступает в высшей лиге детско-юношеской футбольной лиги Украины.

В сезоне 2006/07 львовяне в первой лиге заменили обанкротившийся ФК «Газовик-Скала» (Стрый). По итогам чемпионата-2007/08 команда получила путевку в премьер-лигу. В первом же матче сезона-2008/09 «Львов» сотворил сенсацию, обыграв чемпиона Украины «Шахтер» со счетом 2:0, но затем после серии поражений опустился в турнирной таблице. Судьбу места в премьер-лиге решал последний матч - дерби с «Карпатами». ФК «Львов» в драматичном поединке уступил - 1:2 и по итогам чемпионата занял 15-е место, вылетев в первую лигу. Матчи «Карпаты» - «Львов» были единственными львовскими дерби в истории высшей лиги.

Клуб боролся за возвращение в элиту в сезоне-2009/10, финишировав четвертым в первой лиге. С зимы-2010/11 «Львов» переживал постоянные проблемы с финансированием, из-за чего клуб покинули все ключевые игроки. В конце концов, летом 2012-го команда прекратила существование. После ликвидации профессиональной команды, несмотря на финансовые трудности, продолжала работу детская школа, которая соревновалась в ДЮФЛ Украины в высшей лиге.

За все годы существования в клубе играли исключительно украинские футболисты , среди которых натурализованный гвинеец Мамади Сангаре. В 2016 году команда возродилась и вступила в борьбу в любительском чемпионате Украины. 8 июня 2017 года футбольный клуб «Львов» получил аттестат на участие во второй лиге».

ЭТО - ШКОЛА

На этом история на клубном сайте обрывалась (еще до переформатирования клуба), в то время как на Википедии дописывалась, хотя и не очень активно. Но о выходе в четвертьфинал Кубка Украины упомянули, новое начальство назвали. Можно было бы и о Кубке подробнее, и о детско-юношеской школе.

А она у «Львова» знатная. Это оттуда уже упомянутый Роман Михайлив, который президентствовал и там. Оттуда и многие игроки и тренеры молодежного и юниорского составов «Вереса», игравших в минувшем сезоне, Немногое в их жизни изменится после переименования клуба, только возрастные рамки.

Между прочим, юниоры «Вереса» под руководством Олега Колобича заняли четвертое место в чемпионате Украины среди 19-летних, пропустив вперед только «Динамо», «Шахтер» и «Карпаты». А победитель этого турнира (в данном случае, как и год назад, «Динамо») получает путевку в Юношескую лигу УЕФА , в которой уже поиграли воспитанники Олега Колобича, а нападающий «Динамо» Назарий Русин даже забивал не только в этом турнире «Наполи», но и во взрослой Лиге Европы «Скендербеу».

Пробовался уже в основе «Динамо» Роман Вантух, на хорошем счету в «Шахтере» Дмитрий Якимец. Есть воспитанники «Львова» в «Карпатах», «Александрии», «Волыни»…