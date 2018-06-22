УХЛ: самая эпичная драка сезона 2017-2018

Период летнего межсезонья – самое лучшее время для того, чтобы вспоминать достижения и самые яркие события прошедшего сезона. Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти лучшие видео-моменты сезона 17/18.

Именно за драки, накал страстей и сумасшедшие скорости болельщики и любят хоккей, поэтому мы предлагаем всем болельщикам вспомнить самую яркую потасовку минувшего сезона.

Донецкий "Донбасс" и белоцерковский "Белый Барс" с самого начала сезона 2017/2018 превратились в сверхпринципиальных соперников. Подавляющее большинство болельщиков и специалистов предрекали встречу именно этих команд в финале плей-офф. Очевидно, ощущая огромную ответственность за результат очных встреч, игроки "Белого Барса" и "Донбасса" очень часто переходили с языка хоккея на язык кулаков. Это одна из самых ярких драк дончан и белоцерковцев в минувшем сезоне. Кто прав, а кто виноват – разбираться судьям, а зрителям остается наслаждаться яркими моментами.