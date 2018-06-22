Руис: мы мотивированы играть против такой команды, как Бразилия

Капитан костариканцев Брайан Руис понимает важность предстоящего матча ЧМ-2018 против сборной Бразилии.

"Мы мотивированы играть против такой команды, как Бразилия, на чемпионате мира, - приводит слова Руиса официальный сайт ФИФА. - У обеих команд есть возможность выйти из группы. Матч будет интенсивным, мы постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами, создавать возможности для гола. Мы не должны проигрывать, чтобы не терять надежду на плей-офф".

Напомним, что в первом туре удар Стивена Цубера не позволил Бразилии сохранить свои ворота в неприкосновенности. Бразильцы пропустили в шестом матче чемпионата мира подряд, в последний раз им удалось сыграть всухую во втором туре группового турнира ЧМ-2014 (0:0 с Мексикой). Это повторение их худших серий: первый раз бразильцы пропустили в шести матчах подряд в 1934-38 годах, второй - в 1998-2002.




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