Руис: мы мотивированы играть против такой команды, как Бразилия

Капитан костариканцев Брайан Руис понимает важность предстоящего матча ЧМ-2018 против сборной Бразилии .

"Мы мотивированы играть против такой команды, как Бразилия , на чемпионате мира, - приводит слова Руиса официальный сайт ФИФА. - У обеих команд есть возможность выйти из группы. Матч будет интенсивным, мы постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами, создавать возможности для гола. Мы не должны проигрывать, чтобы не терять надежду на плей-офф".