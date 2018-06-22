AFA придется заплатить Сампаоли около 20 миллионов за увольнение. Футбол
Сумма неустойки, которую Ассоциация футбола Аргентины должна будет выплатить главному тренеру национальной сборной Хорхе Сампаоли в случае его отставки, составит около 20 миллионов евро, сообщают информационные агентства.
Ранее сообщалось, что футболисты "альбиселесте" требуют сменить главного тренера перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира-2018, в котором они встретятся с командой Нигерии.
По словам не названного чиновника AFA, сборная сборная взбунтовалась и не хочет больше видеть Сампаоли у руля команды. Официального заявления Ассоциации пока не последовало. Отметим, что матч Аргентина - Нигерия пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге. Сам Хорхе был подавлен после тяжелого поражения 0:3 от Хорватии.
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