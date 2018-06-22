Футбол может помешать Льюису Хэмилтону во Франции

В воскресенье на трассе "Поль Рикар" пройдет гонка в рамках Гран-при Франции. В тот же день сборная Англии проведет на чемпионате мира по футболу важный матч с Панамой. Британец Льюис Хэмилтон, страстный болельщик, признается, что это может наложить отпечаток на его выступление в гонке:

"Будет немного сложно сфокусироваться на гонке, так как мы будем смотреть футбол. Матч будет здесь транслироваться, и, уверен, моя команда будет пытаться следить и за ним, и за гонкой. Впрочем, так же буду делать и я. Естественно, когда приходит время чемпионата мира, всегда чего-то ждешь от сборной Англии. На протяжении всей моей жизни ничего масштабного не случалось, но у нас хорошая команда и когда-нибудь Англия выиграет Кубок мира. За этим действом здорово следить".