Леся Цуренко: играла с позитивным настроем и верила

Украинка поделилась эмоциями после победы над Дарьей Касаткиной на турнире в Бирмингеме.

"Играть с Касаткиной было очень тяжело. Она такая талантливая, а также мой хороший друг. Я почувствовала на себе всю вариацию его ударов. В первом сете у меня было много трудностей, я думала, мол, а что я еще могу сделать? И в итоге сказала себе: "Ладно, ты делай то, что можешь". Терпение было ключевым фактором. Уже дальше, может, где-то я немного и ошибалась, но чувствовала, что делаю все правильно. Я играла с позитивным настроем и верила, что все получится. Я большой фанат ее тенниса, мы хорошие друзья, я рада за Дарью и ее результаты. И для меня сегодня это просто отличная победа еще и потому, что соперница настолько хороша.

По поводу предстоящего четвертьфинала с Барборой Стрыцовой, то я видела ее матч с Гарбинье Мугурусой. Она играла хорошо, умно, показала идеальный теннис на траве. Это точно будет очень тяжелый матч, но я жду его. В Нью-Хейвене мы встречались несколько лет назад, но то был хард, поэтому я даже не хочу сравнивать".


Terrikon со ссылкой на btu.org.ua


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