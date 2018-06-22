Звездный Раванелли сегодня станет вторым итальянским тренером в Украине. Футбол

Помните, как 10 лет назад киевский "Арсенал" на полном серьезе заявлял, что в команде вот-вот появится знаменитый бразильский защитник Кафу, чемпион мира 2002? Остыв, эта новость превратилась в обычную "телегу". И вот "Арсенал", который за эти годы успел обанкротиться и возродиться уже с новыми собственниками, вернулся в УПЛ и вновь взбудоражил сообщением о шоу-переходе.

Сегодня в 11:00 в столичном "Президент-отеле" "канониры" объявят имя нового главного тренера - знаменитого в прошлом итальянского форварда Фабрицио Раванелли, с ним подпишут двухлетний контракт. А Сергей Литовченко, который вывел киевлян в УПЛ, как ожидается, станет его ассистентом. При этом руководство "Арсенала" не смущает тот факт, что последний тренерский опыт у Раванелли (с итал. "редис") был пять лет назад: летом 2013-го он возглавил французский "Аяччо", но после 11 матчей (одержав лишь одну победу) был отправлен в отставку.

"Из того поколения "Ювентуса" Фабрицио был для меня кумиром, наряду с Роберто Баджо", - признался "Сегодня" гендиректор "канониров" Александр Москаленко. Но тему будущего назначения затуманил: "Не хочу ничего говорить раньше времени. А может, еще и не Фабрицио. Давайте доживем до пятницы". Однако сам Раванелли в аэропорту Перуджи вчера уже рассказывал итальянским СМИ, что "в Киеве хочет атакующий футбол, схему 4-3-3, а в "Аяччо" у него не получилось, поскольку игроки травмировались, не справившись с его нагрузками".

Чемпионат Украины получит второго в своей истории итальянского тренера после Невио Скалы, сделавшего золотой дубль с "Шахтером" в сезоне-2001/02.


Terrikon со ссылкой на Сегодня


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