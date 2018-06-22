"Александрия" проведет сбор в Болгарии

Подготовка «Александрии» к новому сезону пройдет в несколько этапов.
 
Первый носит втягивающий характер и стартовал неделю назад, когда подопечные Владимира Шарана собрались после месячного отпуска.
Фото "Александрия" проведет сбор в Болгарии
Фото: fco.com.ua
 
Завершится он завтра внутриклубным спаррингом, в котором соперником главной команды станет александрийская молодежка.
 
- После 22 июня у команды будет два выходных, - сказал корреспонденту «СЭ» Шаран. - 25-го отправляемся на сбор в Болгарию.
 
Дислоцироваться команда будет на горном курорте Банско, где планируем сыграть шесть контрольных матчей.
 
9 июля вернемся домой, где продолжим подготовку к старту чемпионата.
 
Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине


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