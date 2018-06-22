На драфте НБА-2018 выбрали двух украинцев
Украинские баскетболисты Иссуф Санон и Святослав Михайлюк были выбраны на драфте Национальной баскетбольной ассоциации этого года (церемония прошла в Barclays Center в Нью-Йорке). Первый из украинцев получил 44-й номер от "Вашингтона", а второго под 47-м номером выбрал "Лос-Анджелес Лейкерс".
Первым номером драфта НБА-2018 стал Деандре Эйтон - 19-летний центровой, родившийся на Багамах, был выбран клубом "Финикс". Под вторым номером "Сакраменто" выбрал форварда Марвина Бэгли, третий номер "ярмарки новичков" словенский защитник Лука Дончич стал игроком "Атланты", но затем был обменян в "Даллас".
Под четвертым номером "Мемфис" выбрал центрового Джарена Джексона, под пятым "Даллас" выбрал разыгрывающего Трэя Янга.
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