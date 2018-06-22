Килиан Мбаппе: надеюсь, что достигну еще большего. Футбол

Лучший игрок матча ЧМ-2018 Килиан Мбаппе - о победе своей команды над сборной Перу в комментарии официальному сайту ФИФА.

"Я очень счастлив, - сказал довольный 19-летний нападающий клуба "Пари Сен-Жермен". - Я всегда говорил, что чемпионат мира - это мечта для любого игрока. Это была и моя мечта, которая стала реальностью. И я надеюсь, что достигну еще большего!"

Сборная Франции, напомним, стала третьей командой, которая обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира по футболу (ранее в плей-офф вышли сборные РоSSии и Уругвая). Накануне "трехцветные" одержали вторую победу на турнире, обыграв непростых перуанцев.

Чемпионат Мира 2018. Группа C

Франция - Перу - 1:0 (1:0)

Голы: Мбаппе, 34 (1:0)



