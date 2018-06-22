Игроки сборной Аргентины взбунтовались. Футбол

Футболисты "альбиселесте" требуют сменить главного тренера перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира-2018, в котором они встретятся с командой Нигерии. Об этом сообщают аргентинские СМИ со ссылкой на источник в Ассоциации футбола страны.

По словам не названного чиновника AFA, сборная сборная взбунтовалась и не хочет больше видеть Хорхе Сампаоли у руля команды. Официального заявления Ассоциации пока не последовало. Отметим, что матч Аргентина - Нигерия пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.

Сам Хорхе Сампаоли был подавлен после тяжелого поражения 0:3 от Хорватии во втором туре группе D на чемпионате мира. Наставник признался, что давно не испытывал такой боли. Он надеется, что его команда обыграет в заключительном матче группового этапа нигерийскую сборную, и этого будет достаточно, чтобы выйти в 1/8 финала.