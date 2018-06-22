Дидье Дешам: мы достигли цели и очень довольны!

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рад, что команда вышла в 1/8 финала, отмечает официальный сайт ФИФА.

"Мы сделали то, что было необходимо, чтобы выиграть второй матч, - сказал Дешам. - Мы могли бы забить больше в первом тайме, у нас были моменты. А вот во второй половине игры было немного сложнее. Но мы достигли цели, вышли в плей-офф и очень довольны!"

Чемпионат Мира 2018. Группа C

Франция - Перу - 1:0 (1:0)
Голы: Мбаппе, 34 (1:0)
Франция: Льорис; Варан; Юмтити; Павар; Лукас-Франсуа; Погба (Н`Зонзи, 89); Матуиди; Канте; Мбаппе (Дембеле У., 75); Жиру; Гризманн (Фекир, 80)
Перу: Галлесе; Рамос; Трауко; Родригес А. (Сантамария, 46); Йотун (Фарфан, 46); Акино; Куэва (Руйдиас, 83); Флорес; Адвинкула; Каррильо; Герреро
Предупреждения: Матуиди, 17; Погба, 86 - Герреро, 23; Акино, 81




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