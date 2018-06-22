Цуренко сыграет в четвертьфинале турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в английском Бирмингеме с призовым фондом 870 тысяч долларов.

В матче второго круга украинка одержала волевую победу над 14-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Поединок продолжался один час 42 минуты. Соперницей Цуренко в четвертьфинале турнира будет чешка Барбора Стрыцова. Ранее соперницы однажды уже встречались и тот матч остался за украинской теннисисткой.

Также напомним, что первая ракетка мирового тенниса Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира на траве в немецком Галле с призовым фондом в 1,98 миллиона евро. Защищающий прошлогодний титул швейцарец, в очень тяжелом поединке почти за два часа обыграл француза Бенуа Пер в трех сетах - 6:3, 3:6, 7:6 (7).