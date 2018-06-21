Выход из группы Аргентины зависит от Хорватии, но у Далича свои планы

Теперь многое в будущем сборной Аргентины на чемпионате мира зависит... от Хорватии, которая разгромила команду Сампаоли и Месси со счетом 3:0. После двух туров в группе D у Аргентины всего очко, у Хорватии - шесть. В заключительном туре аргентинцам предстоит сыграть против Нигерии, а хорватам - с исландцами. Только в случае победы над нигерийцами у южноамериканцев есть шанс на выход из группы, но при следующих условиях:

1. Если в пятницу Исландия обыграет Нигерию, то Аргентине необходима только победа Хорватии на Исландией в заключительном туре и еще придется считать разницу мячей.

2. Если Исландия сыграет вничью с Нигерией в пятницу, то Аргентине будет достаточно ничьи Хорватии с Исландией.

3. Если Исландия проиграет Нигерии в пятницу, то для Аргентины главное, чтобы Хорватия крупно не уступила островитянам или аргентинцы должны забить нигерийцам больше, чем исландцы хорватам.

Однако, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уже поведал о планах на заключительный матч группового этапа. Сразу после игры с аргентинцами он признался, что ведущие игроки будут отдыхать против Исландии даже. если это означает, что Хорватия упустит первое место и в 1/8 финала выйдет на французов, если те опередят в своей группе датчан или австралийцев. Кроме этого, из-за дисквалификации эту игру пропустит Марсело Брозович.

Тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после игры с Хорватией высказал надежду, что его команда обыграет в заключительном матче группового этапа нигерийскую сборную, и этого будет достаточно, чтобы выйти в 1/8 финала.


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