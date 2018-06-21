Член сборной Ирана после незасчитанного гола испанцам оказался в больнице

После не засчитанного гола в ворота сборной Испании один из членов команды Ирана на чемпионате мира оказался в больнице Казани. Его состояние ухудшилось после того, как Саид Агаф Эззатоллахи забил мяч во втором тайме при счете 0:1 в пользу испанцев. Однако судьи не засчитали взятие ворот из-за офсайда, который зафиксировали после продолжительной паузы, когда иранцы вовсю уже праздновали. Впоследствии правильность решения судьи в поле подтвердил видео-ассистент.

"Мы беспокоимся о нем. После решения видеоассистента, он вынужден был обратиться в больницу. Надеемся, с ним все будет в порядке", - подтвердил тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.

От преждевременной радости, которое сменилось большим разочарованием поплохело пресс-секретарю команды Мухину Мотамедки, который отвечает за общение со СМИ. Он прошел обследование в больнице, проблемы не были бы серьезными, и вскоре он вернется в команду.

Иран накануне вечером проиграл испанским фаворитам 0:1, а в первом туре одержал победу над Марокко - 1:0. Для выхода из группы азиатской сборной необходимо обыгрывать действующих чемпионов Европы - сборную Португалии.




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