УХЛ: первая шайба в сезоне 2017-2018

Знаете ли вы, кто стал автором первой шайбы в минувшем сезоне Украинской хоккейной лиги?

Свое имя в историю Лиги записал защитник "Донбасса" Юрий Шпак, который в матче - открытии сезона отправил шайбу в ворота "Кременчука".

Свои первые ассистентские баллы в сезоне 17/18 набрали Антон Рубан и Филипп Матвиенко. Стоит отметить, что Антон Рубан в середине минувшего сезона покинул "Донбасс" и продолжил выступления в "Кременчуке", с которым завоевал серебряные медали чемпионата.

8 сентября 2017 г.

"Донбасс" - "Кременчук" - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайба: 1:0 Шпак (Матвиенко, Рубан), 08:02, 2:0 Мостовой (Захаров, Шпак), 18:36, 2:1 Боевых, 24:24, 3:1 Шпак (Коренчук), 24:46, 3:2 Наливайко (Грицких), 29:46, 4:2 Свищев (Ворона), 51:50, 5:2 Григорьев (Коренчук), 55:19.


Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


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