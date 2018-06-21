Чемпионат Европы: Классика жанра

После полутора лет без командных медалей украинские саблистки завоевали серебро в Нови-Саде.
 
Серебряную награду принес Украине первый день командных соревнований на чемпионате Европы, который проходит в Сербии.
Фото Чемпионат Европы: Классика жанра
Вторник. Нови-Сад. Ольга ХАРЛАН (справа) отчаянно сражается в командном финале с Софьей ВЕЛИКОЙ. Фото: fie.ch
 
На вторую ступеньку пьедестала поднялись саблистки Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова. Явно неудовлетворенные итогами личного первенства, они с особым настроем вышли во вторник на дорожку в Нови-Саде.
 
Взяв реванш у Венгрии за поражение на прошлогоднем еврофоруме в Тбилиси (45:41), и нанеся поражение действующим чемпионкам мира и Европы итальянками (45:42), подопечные Олега Штурбабина впервые с 2013 года проложили себе путь в финал континентального первенства, где правда, ничего не смогли противопоставить мощной команде РоSSии во главе с новоиспеченной чемпионкой Европы в личном зачете Софьей Великой (30:45). Хотя на самом деле великой в поединке за золото была не столько Софья, сколько Ольга. Харлан не сдавалась даже при «-25»!
 
На пьедестал крупных соревнований наша сабельная женская команда не поднималась, страшно сказать, с ноября 2016 года, когда ей сенсационно удалось взять серебро на Кубке мира в Орлеане. Почему сенсационно? Потому что из четверки образца Нови-Сада тогда фехтовала только одна Елена Воронина. А в последствии и она перехватила эстафетную палочку травм у Комащук и Харлан. В текущем сезоне украинский квартет выше пятого места на этапах Кубка мира не поднимался, более того дважды наши спортсменки не попадали даже в Топ-8 (в Балтиморе и Афинах). 
 
В Сербии украинские саблистки после убедительной победы в 1/8 финала над Великобританией (45:27) за вход в четверку скрестили оружие с командой Венгрии. Это была уже третья наша встреча с Анной Мартон и Ко в текущем сезоне. В Орлеане наш квартет победил, правда, уже в нижней части таблицы за пятое-восьмое места (45:40). В Балтиморе мы проиграли в 1/8. Но дали при этом более, чем достойный бой (42:45) усилиями одних только Комащук, Ворониной и Бакастовой. С трибун наблюдала за командными соревнованиями приболевшая тогда Харлан. 
 
В Нови-Саде Оля сразу задала четвертьфинальному поединку с венгерками победный тон, выиграв у Лизы Пустаи всухую - 5:0. Но уже во втором бою Воронина внесла в борьбу пессимистическую нотку, не сумев справиться с первым номером соперниц Анной Мартон. И чаша весов склонилась в другую сторону - 9:10. Из следующих четырех боев подопечные Штурбабина три проиграли и один закончили вничью. Таким образом к последнему кругу мы подошли с «-6». Но сначала Воронина отквитала один удар у Ренаты Катоны (6:5), сумевшей ранее нанести поражение самой Харлан, затем Комащук устроила темную Пустаи (10:4). И к заключительному бою у нас оказалось уже «+1» (40:39). Лидер украинской сборной, несмотря на все протесты Мартон, оформила победу (45:41). 
 
Если с венгерками у нас в этом сезоне счет в очном противостоянии был 1:1, то итальянскую команду, которую украинские саблистки получили в соперники по полуфиналу, они не обыгрывали с Олимпиады в Рио-2016. 
 
Украина повела после первых двух боев, в которых Комащук победила Росселлу Грегорио (5:4), а Харлан разошлась миром с Лоретой Гулоттой (5:5). Но Ворониной удержать минимальное преимущество под натиском Ирене Векки не удалось и счет с 10:9 стал 13:15. В следующих двух боях, в одном из которых Воронину заменила Бакастова, итальянкам удалось нарастить преимущество - 19:25. Операцию возвращение начала Харлан, выиграв свою минидуэль у Векки 9:5. Ее камбэк с радостью поддержали Воронина (7:4) и Комащук (5:2). Харлан, получив от подруг по команде «+4» (40:36) довела поединок до победы, хотя и позволила Грегорио немного пощекотать нервы себе и болельщикам (45:42).
 
В финале нас уже поджидали подопечные Кристиана Бауэра. Еще каких-то лет пять-семь назад поединок за европейское золото между украинскими и роSSийскими саблистками это была классика жанра. Они четыре раза разыгрывали между собой главную награду чемпионата Европы. В 2009 и 2010 победа была за Украиной, в 2012, 2013 - за Россией
 
Но за последние два года нам ни разу не удавалось выиграть у россиянок, даже несмотря на то, что у них тоже не все так однозначно было с составом. В Сербию в итоге приехала половина от той четверки, которая обыграла нас на Олимпиаде-2016, правда погоду в ней все равно делали все те же - Яна Егорян и только вернувшаяся в спорт после рождения второго ребенка Великая. В украинском же составе из серебряного квартета образца Игр-2016 не было только Елены Кравацкой. 
 
Встреча с россиянками в Нови-Саде не задалась с самого начала, точнее с того момента, как Харлан, ведя 3:1, пропустила четыре подряд удара от Егорян (3:5). Дальше преимущество россиянок росло устрашающими темпами (4:10, 7:15, 8:20, 10:25, 14:30, 15:35, 15:40). Достаточно сказать, что из восьми боев мы не выиграли ни одного, и только Алине Комащук удалось оказать хоть какое-то сопротивление - в противостоянии с Великой (4:5). Перед заключительным девятым поединком у нас было «-25». Казалось, даже чудо уже не сможет спасти украинскую команду от поражения.
 
Но Харлан была иного мнения, она рвала и метала. Пропустив один удар от Великой, 27-летняя саблистка из Николаева в ответ нанесла девять - 24:41(!) Ольга не опустила руки даже, когда соперница уже выйдя на счет 43, прижала ее к краю дорожки. Там практически сидя в шпагате Харлан смогла взять защиту и дать ответ - 27:43. Судя по реакции титулованной россиянки, если бы на ней в этот момент была шляпа, она бы обязательно ее сняла. Харлан не сдавалась даже, когда на табло со стороны соперницы засветились цифры 44. 28-й, 29-й, 30-й удар. Оля в итоге выиграла свою минидуэль со счетом 15:5. Но последнее слово все-таки осталось за Великой (30:45). 
 
Отметим, что для Харлан это была 12-я командная и 19-я в общем награда чемпионата Европы. В шестой раз на пьедестал еврофорума поднялась Елена Воронина, в четвертый - Алина Комащук. Ну а для Юлии Бакастовой серебро Нови-Сада стало первой столь весомой медалью в карьере и прекрасным подарком ко дню рождения. 26 июня киевлянке исполнится 22. 
 
 
НОВИ-САД (Сербия). Чемпионат Европы. 19 июня. Мужчины. Рапира. Командное первенство. 1. РоSSия* (Арсланов, Черемисинов, Сафин, Жеребченко). 2. Италия (Авола, Кассара, Фокони, Гароццо). 3. Польша (Грыглевски, Райски, Жадковски, Сесс). 4. Франция* (Кадо*, Ле Пешу*, Лефор*, Поти). 5. Германия. 6. УКРАИНА (Герцик, Погребняк,Чучукало, Юнес). 7. Великобритания. 8. Белоруссия.
 
1/8 финала. УКРАИНА - Швеция - 45:14. 1/4 финала. Италия - Великобритания - 45:27. Польша - Германия - 45:44. РоSSия - УКРАИНА - 45:31. Франция* - Белоруссия - 45:23. За 5-8-е места. Германия - Великобритания - 45:36. УКРАИНА - Белоруссия - 45:26. За 7-е место. Великобритания - Белоруссия - 45:41. За 5-е место. Германия - УКРАИНА - 45:38. 1/2 финала. Италия - Польша - 45:30. РоSSия - Франция* - 45:10. За 3-е место. Польша - Франция* - 45:39. Финал. РоSSия - Италия - 45:38.
 
Женщины. Сабля. Командное первенство. 1. РоSSия* (Великая, Егорян, Позднякова, Шевелева). 2. УКРАИНА (Бакастова, Воронина, Комащук, Харлан). 3. Франция (Бердер, Брюне, Кероли, Ламбак). 4. Италия* (Векки*, Грегорио*, Гулотта*, Кришо*). 5. Испания. 6. Польша. 7. Венгрия. 8. Германия.
 
1/8 финала. УКРАИНА - Великобритания - 45:27. 1/4 финала. Италия* - Польша - 45:41. УКРАИНА - Венгрия - 45:41. РоSSия - Испания - 45:36. Франция - Германия - 45:30. 5-8 места. Польша - Венгрия - 45:44. Испания - Германия - 45:32. За 7-е место. Венгрия - Германия - 45:34. За 5-е место. Испания - Польша - 45:44. 1/2 финала. УКРАИНА - Италия* - 45:42. РоSSия - Франция - 45:42. За 3-е место. Франция - Италия* - 45:44. Финал. РоSSия - УКРАИНА - 45:30.
 
* чемпион (чемпионка) Европы-2017.


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