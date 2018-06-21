Боб Арум: доктора реально думают, что Ломаченко какой-то сверхчеловек

86-летний промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) более 55 лет провёл в боксе, но никогда не видел ничего подобного — на его подопечном, чемпионе WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Василии Ломаченко (11-1, 9 КО) всё заживает настолько быстро, что даже матёрые доктора удивляются. Как минимум, так утверждает сам Арум.

В конце мая украинцу сделали артроскопическую операцию на повреждённом плече. По словам Арума, темп восстановления боксёра более чем хороший: "У Ломаченко всё хорошо. Правда, вся ситуация выглядит немного анекдотично. Доктора никогда прежде не видели столь быстрых темпов восстановления. Они реально думают, что он какой-то сверхчеловек".

"Мы ожидаем, что Ломаченко вернётся в ринг в ноябре или декабре, - цитирует Арума ESPN. - Торопиться нам незачем, но этот парень настолько сильно любит сражаться, что его просто не удержишь. Кто знает... Если он полностью восстановиться и проведёт бой в ноябре, то, возможно, уже в феврале мы снова увидим его в деле".

Напомним, самым вероятным соперником Ломаченко называют мексиканского ветерана, чемпиона WBO Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО). Правда, самому Бельтрану сперва необходимо защитить титул — дебютную защиту мексиканец проведёт 25 августа, но соперник пока что неизвестен.